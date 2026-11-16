El Salvador vs San Martín en vivo: horario y dónde ver la vuelta de la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

El Salvador San Martín, partido en vivo y en directo | Claro Sports

El Salvador tiene la oportunidad de cerrar ante su afición una eliminatoria que comenzó con el pie derecho. La Selecta recibe a San Martín este martes 17 de noviembre por la vuelta del play-in de la Concacaf Nations League 2026/27, con el objetivo de defender la ventaja conseguida como visitante y avanzar a las preliminares de la Copa Oro 2027. El estadio Jorge Mágico González será el escenario de una definición en la que los cuscatlecos buscarán evitar sorpresas.

El Salvador, equipo de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, ganó 2-0 en la ida, un resultado que le permite afrontar la revancha con margen favorable. Sin embargo, el desafío también pasa por mejorar su funcionamiento y ofrecer una actuación convincente frente a su público. Después de una participación complicada en la fase de grupos, la selección salvadoreña necesita aprovechar esta nueva oportunidad para mantener abierto su camino hacia el torneo regional.

Por su parte, San Martín llega obligado a remontar una diferencia de dos goles para prolongar su participación. El conjunto caribeño no pudo aprovechar su condición de local en San Cristóbal y Nieves y ahora tendrá que buscar una victoria en territorio salvadoreño. La necesidad de descontar la ventaja puede abrir espacios que la Selecta intentará aprovechar para encaminar la clasificación.

El Salvador vs San Martín: ¿cuándo y a qué hora se juega la vuelta?

El partido se disputará el martes 17 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas de El Salvador, en el estadio Jorge Mágico González de San Salvador. El horario también corresponde a las 19:00 en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; en Panamá comenzará a las 20:00.

¿Dónde ver El Salvador vs San Martín en vivo? Canal de TV y transmisión online

En territorio salvadoreño, El Salvador vs San Martín se podrá ver por Canal 4, mientras que la alternativa para seguirlo online será TCS Go. La televisora confirmó ambas opciones para el encuentro de vuelta, por lo que los aficionados podrán acompañar la definición de la Selecta por televisión o desde la plataforma digital.

¿Cómo quedó la ida entre San Martín y El Salvador?

El Salvador ganó 2-0 como visitante en el primer encuentro de la serie, disputado el viernes 13 de noviembre. Bryan Gil y Mauricio Cerritos marcaron los goles de la Selecta, que logró construir una ventaja importante para la revancha. Cerritos consiguió su primera anotación con la selección mayor y dejó a los cuscatlecos en una posición favorable para cerrar la eliminatoria en casa.

¿Qué necesita El Salvador para avanzar hacia la Copa Oro 2027?

La Selecta avanzará si gana o empata en la vuelta, mientras que una derrota por un gol también le permitirá superar la serie gracias a la ventaja del primer encuentro. El premio será el acceso a las preliminares de la Copa Oro 2027: ganar este play-in todavía no significa obtener el boleto directo al torneo. Por eso, el objetivo inmediato será completar la tarea ante San Martín y mantenerse en el proceso clasificatorio.

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