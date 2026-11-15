Tour de Francia Saitama Criterium 2026, en vivo: transmisión y resultados del ciclismo hoy 15 de noviembre

El campeón mundial Brandon McNulty y Paul Seixas encabezan la edición 2026, que se disputará en un circuito urbano de 59.5 kilómetros

Tour de Francia Saitama Criterium 2026, EN VIVO. Claro Sports

¡¡¡BUENAS NOCHES Y BIENVENIDOS!!!! El Tour de France J Saitama Criterium 2026 está listo para celebrar su duodécima edición este domingo 15 de noviembre en Japón, con un pelotón encabezado por algunos de los protagonistas del cierre de temporada. El campeón mundial Brandon McNulty y el francés Paul Seixas, ganador del Giro de Lombardía después de terminar cuarto en el Tour de France, son dos de las principales figuras de la carrera.

La competencia se desarrollará sobre un circuito urbano en Saitama, ciudad vecina de Tokio, donde los corredores completarán 17 vueltas para cubrir una distancia total de 59.5 kilómetros. La jornada también contará con otras actividades y pruebas antes del Critérium principal.

Para los aficionados en México, el horario requiere atención porque la diferencia con Japón hará que la carrera comience durante la noche del sábado. La prueba principal arrancará a las 23:50 horas del sábado 14 de noviembre, tiempo del centro de México, aunque en Japón ya será domingo 15.

¿A qué hora empieza Saitama Criterium 2026 hoy domingo 15 de noviembre?

El Saitama Criterium 2026 comenzará a las 14:50 horas del domingo 15 de noviembre, tiempo de Japón. La organización tiene previsto que la carrera principal se dispute durante la tarde y posteriormente se realizará la ceremonia de premiación.

En México, específicamente para el centro del país, la diferencia horaria significa que la salida será a las 23:50 horas del sábado 14 de noviembre. Por ello, los aficionados mexicanos deberán conectarse desde la noche del sábado para seguir la carrera en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La jornada comenzará varias horas antes. El programa incluye actividades previas, presentación de corredores y otras pruebas antes del Critérium, por lo que la competencia principal será el cierre de una agenda que busca acercar el ciclismo profesional a los aficionados japoneses.

¿Dónde ver en vivo Saitama Criterium 2026?

Los aficionados en México podrán seguir en vivo el Saitama Criterium 2026 a través de Claro Sports, con la cobertura de la carrera y todos los detalles de la competencia. La prueba principal comenzará a las 23:50 horas del sábado 14 de noviembre, tiempo del centro de México, aunque en Japón ya será domingo 15.

El carácter plano del trazado es uno de los datos más relevantes para entender la carrera. Al no existir una dificultad montañosa que pueda romper el grupo, el recorrido favorece una prueba rápida y mantiene abierta la posibilidad de que el desenlace se defina en los kilómetros finales. La organización establece 62.9 kilómetros entre la salida y la llegada.

El evento también contará con cobertura y transmisión oficial en Japón a través de sus plataformas autorizadas. Para la audiencia mexicana, Claro Sports será la opción para seguir la competencia en vivo, con la participación de figuras como Brandon McNulty, Paul Seixas, Torstein Træen y Yukiya Arashiro.

La jornada incluirá actividades previas a la carrera principal, pero el momento central será el Critérium de 59.5 kilómetros, que se disputará sobre un circuito urbano de 17 vueltas en Saitama.

Ruta, distancia y trayectoria del Tour de France Saitama Criterium 2026

El Saitama Criterium 2026 tendrá un recorrido completamente urbano de 62.9 kilómetros, con salida y meta en Saitama y un perfil catalogado oficialmente como plano. La carrera se disputará este domingo 15 de noviembre y está diseñada para llevar el ciclismo profesional a las calles de la ciudad, con el público cerca del paso de los corredores.

A diferencia de una etapa tradicional del Tour de France, el Saitama Criterium no conecta diferentes ciudades ni presenta un recorrido de montaña. Se trata de una competencia concentrada en el entorno urbano de Saitama, lo que permite que los aficionados observen varias veces el paso del pelotón y de los principales corredores durante la jornada.

El carácter plano del trazado es uno de los datos más relevantes para entender la carrera. Al no existir una dificultad montañosa que pueda romper el grupo, el recorrido favorece una prueba rápida y mantiene abierta la posibilidad de que el desenlace se defina en los kilómetros finales. La organización establece 62.9 kilómetros entre la salida y la llegada, por lo que la distancia también es considerablemente menor que la de una etapa convencional del Tour de France.

Circuito de Saitama Criterium 2026. Foto: .saitamacriterium.com

La edición 2026 tendrá como principales atractivos a Brandon McNulty y Paul Seixas. El estadounidense llega como campeón mundial de ruta, mientras que el francés viene de ganar el Giro de Lombardía después de haber terminado cuarto en el Tour de France. Otro corredor que tendrá especial atención será Torstein Træen, quien vistió el maillot amarillo durante dos jornadas del último Tour de France. El noruego, además, tiene raíces japonesas por parte de su abuela, originaria de Matsuyama.

También estará Yukiya Arashiro, uno de los referentes históricos del ciclismo japonés. El corredor de 42 años participará por duodécima ocasión consecutiva en el Critérium y es el único ciclista que ha formado parte de todas las ediciones desde la creación del evento en 2013. Además, es el japonés con más participaciones en el Tour de France, con siete. La carrera contará además con una presencia particular: Émilien Jacquelin, campeón olímpico de biatlón en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, participará en el evento mientras busca desarrollar una nueva carrera dentro del ciclismo profesional.

Así, el Saitama Criterium 2026 reunirá a figuras del ciclismo internacional y referentes japoneses en un circuito urbano de 59.5 kilómetros y 17 vueltas. Para México, la cita comenzará durante la noche del sábado, con la carrera principal programada para las 23:50 horas del centro del país.