Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 15 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este domingo 15 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene, ni siquiera en un puente festivo. Al no haber nuevos resultados de loterías, igualmente los chances entran a colación. A través de Claro Sports, usted podrá consultar todos los resultados de la noche dominical este 15 de noviembre.
Resultados de chances hoy, 15 de noviembre
- Dorado Noche: 7550 – 1
- Culona Día: 2634
- Culona Noche: 9317
- Astro Luna: 1866 – Géminis
- Pijao de Oro: 2650 – 4
- Paisita Día: 7646 – 1
- Paisita Noche: 0517 – Toro
- Chontico Día: 0196 – 8
- Chontico Noche: 5734 – 3
- Cafeterito Noche: 9212 – 5
- Sinuano Día: 6476 – 1
- Sinuano NOche: 4464 – 9
- Cash Three Día: 797
- Cash Three Noche: 298
- Play Four Día: 7853
- Play Four Noche: 6004
- Samán: 1794
- Caribeña Día: 1104 – 6
- Caribeña Noche: 5989 – 4
- Motilón Tarde: 1588 – 4
- Motilón Noche: 4099 – 0
- Fantástica Noche: 3498 – 8
- Antioqueñita Día: 6450 – 0
- Antioqueñita Tarde: 9934 – 3
- Evening: 9795
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¿Por qué las loterías no juegan domingos o festivos?
En efecto, las loterías concentran las jornadas entre semana e incluso los sábados. La realización de un sorteo implica muchas cosas, desde la presencia de funcionarios, delegados, organismos de control y personal técnico. En Colombia los domingos y festivos suelen ser de descanso, además de que las loterías tienen la necesidad de distribuir billetes antes de cada sorteo.
¿Cómo participar en los chances?
Estos juegos de azar, muy populares en el país, consisten en apostar dinero a una combinación de números desde dos cifras. El resultado final se compara con los último dígitos del sorteo autorizado. En caso de atinarle a dos números, el pago será de $50 por cada peso apostado, así como $400 para tres y $4.500 para las cuatro.