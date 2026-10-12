Posibles alineaciones de Millonarios vs Once Caldas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este partido estaba pendiente por la jornada 13 y es una disputa directa por lugares de clasificación a cuadrangulares.

Millonarios y Once Caldas concluyen la jornada 13.

Aunque el resto de partidos correspondientes a la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se jugaron hace más de una semana, quedaba uno pendiente como parte de las modificaciones hechas en el calendario. El duelo entre Millonarios y Once Caldas pone fin a la fecha este martes, presentando un choque directo por estar en los puestos de clasificación a cuadrangulares.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Leonai Souza, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Andrey Estupiñán y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Jáder Quiñones, Andrés Roa; Michael Barrios, Jefry Zapata y Felipe Gómez. D.T.: Carlos Valencia.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación de este compromiso quedó con la cita en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 8:30 p.m. de este martes. Como suele suceder con los partidos de Millonarios, este juego se podrá ver únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa es vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Millonarios

08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios.

03.10.2026 | Barranquilla (5) 1-1 (4) Millonarios.

29.09.2026 | Independiente Medellín 1-1 Millonarios.

24.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios.

19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

09.10.2026 | Once Caldas 1-0 Llaneros.

04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas.

25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga.

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.

16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.

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