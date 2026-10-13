Conference League 2026, jornada 1 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de la fase de liga 

El inicio de la Conference League asalta el fútbol internacional este jueves 15 de octubre con 18 partidos en varios rincones del Viejo Continente

Horario y dónde ver la jornada 1 de la Conference League | Claro Sports

¡La emoción del fútbol europeo está de regreso! La UEFA Conference League 2026 arranca su fase de liga este jueves 15 de octubre con 17 partidos que prometen grandes partidos, figuras internacionales y muchas emociones en la lucha por la gloria continental. Ajax, Getafe, Monaco, Brighton y Atalanta saltan a escena en una jornada que marcará el inicio del camino hacia la gran final en Estambul. En Claro Sports llevaremos hasta tus pantallas los encuentros más destacados del torneo, con transmisiones en vivo para México y Centroamérica a través de nuestra multiplataforma. ¡Prepárate para vivir cada gol y no te pierdas el arranque de la Conference League!

Uno de los focos de atención para la afición mexicana estará en Rodrigo Huescas, quien espera volver a las canchas con el FC Copenhague después de la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre de 2025. El lateral mexicano se encuentra en la etapa final de su recuperación y podría reaparecer durante las primeras jornadas de la Conference League, una oportunidad para retomar su actividad en el fútbol europeo y ayudar al conjunto danés en su camino continental. El Copenhague debutará ante el Braga este jueves 15 de octubre, en un encuentro que también marcará el inicio de su aventura en el torneo.

Conference League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la fase de liga?

La jornada inaugural de la UEFA Conference League presenta una cartelera con equipos históricos del fútbol europeo y representantes de distintas ligas del continente. El Ajax visita al Hajduk Split en Croacia con la mira puesta en un objetivo histórico: conquistar la competición y sumarse al Chelsea como uno de los únicos clubes con títulos en los tres grandes torneos de la UEFA. Por su parte, el Getafe de José Bordalás afronta una prueba exigente ante el Universitatea Craiova, vigente campeón de Rumanía. El Brighton parte como favorito en su enfrentamiento frente al Kauno Žalgiris de Lituania, mientras que el Monaco visita al CSKA Sofia en Bulgaria, donde buscará romper una racha adversa tras perder en sus dos visitas anteriores. Además, el Atalanta inicia su camino en el certamen con un partido en casa ante el Pafos de Chipre.

La primera fecha también ofrece historias especiales y nombres que acaparan los reflectores. El Inter Club d’Escaldes marcará un hito para el fútbol andorrano, ya que se convertirá en el primer equipo de ese país en disputar una fase liga o de grupos de una competición de la UEFA, con una visita al Mjällby de Suecia. Otro de los focos estará en Viktor Dadason, delantero danés de 18 años del Copenhagen, quien buscará confirmar su proyección ante el Braga. El joven atacante ya dejó muestras de su capacidad goleadora en la Champions League la temporada pasada, un antecedente que aumenta las expectativas sobre su rendimiento en el escenario europeo.

Jueves 15 de octubre

Gent vs AGF | 10:45 horas

Lugano vs Estrella Roja | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Hajduk Split vs Ajax | 10:45 horas

KuPS vs Trabzonspor | 10:45 horas

CSKA Sofia vs Mónaco | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

U Craiova vs Getafe | 10:45 horas

Panathinaikos vs Borac | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Mjällby vs Inter Escaldes | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Riga vs Kairat | 10:45 horas

Egnatia vs Midtjylland | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Friburgo vs Jablonec | 13:00 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Hearts vs Nordsjælland | 13:00 horas

STVV vs Saburtalo | 13:00 horas

Brann vs Lincoln FC | 13:00 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Copenhague vs Braga | 13:00 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Brighton vs Kauno Žalgiris | 13:00 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Atalanta vs Pafos | 13:00 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

¿Cuándo son los partidos de la Conference League 2026? Calendario

La sexta edición de la Conference League arrancará este 15 de octubre con la primera jornada y llegará a su fin el 2 de junio de 2027, con la gran final en el Estadio Beşiktaş de Estambul, Turquía. El camino al torneo comenzó con 52 equipos en la primera ronda clasificatoria. Después, la segunda fase reunió a 98 clubes, divididos entre la Ruta de Campeones y la Ruta de la Liga, mientras que en la tercera ronda siguieron en competencia 60 equipos. Los playoffs definieron a los últimos invitados a la fase de liga, que contará con 36 participantes: 24 clasificados de las rondas previas de la Conference League y 12 equipos procedentes de las eliminatorias de la Europa League.

A partir de la fase de liga, cada partido será clave para acercarse al título. Los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes que terminen entre el noveno y el puesto 24 tendrán que disputar una ronda eliminatoria para seguir con vida en el torneo. Los ocho ganadores de esa etapa completarán los cruces de octavos, a partir de los cuales comenzará el camino de eliminación directa hacia los cuartos de final, las semifinales y la gran final en Estambul, donde se conocerá al nuevo campeón el 2 de junio de 2027

Jornada 1 : 15 de octubre de 2026.

: 15 de octubre de 2026. Jornada 2: 22 de octubre de 2026.

22 de octubre de 2026. Jornada 3: 5 de noviembre de 2026.

5 de noviembre de 2026. Jornada 4: 26 de noviembre de 2026.

26 de noviembre de 2026. Jornada 5: 10 de diciembre de 2026.

10 de diciembre de 2026. Jornada 6: 17 de diciembre de 2026.

17 de diciembre de 2026. Playoffs de eliminación : 18 y 25 de febrero de 2027.

: 18 y 25 de febrero de 2027. Octavos de final: 11 y 18 de marzo de 2027.

11 y 18 de marzo de 2027. Cuartos de final: 8 y 15 de abril de 2027.

8 y 15 de abril de 2027. Semifinales : 29 de abril y 6 de mayo de 2027.

: 29 de abril y 6 de mayo de 2027. Final: 2 de junio de 2027

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