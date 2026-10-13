Amenaza de bomba: terror en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a un mes de que la Selección Colombia juegue contra Chile

Un cilindro y una pancarta alusiva a un grupo terrorista generaron pánico en los alrededores del escenario deportivo.

Estadio Pascual Guerrero de Cali. – Vizzor Image.

Falta exactamente un mes para que la Selección Colombia juegue frente a Chile en Cali. La doble fecha FIFA programada para el mes de noviembre tendrá un primer partido en el Estadio Pascual Guerrero el 13 de noviembre y, días después, volverán a jugar en Santiago. Pues este martes, hay pánico en el escenario deportivo por cuenta de una amenaza de bomba que ha puesto en alerta a las autoridades.

Un cilindro y una pancarta alusiva al grupo terrorista ELN aparecieron en la acera oriental del estadio. Tras el aviso a las autoridades, el barrio San Fernando fue acordonado para garantizar la seguridad de la ciudadanía y facilitar las labores de los expertos antiexplosivos de la Policía. Los trabajos sobre el presunto elemento dañino avanzaron durante varias horas.

En medio de la expectativa de la situación, Alejandro Éder, alcalde de la ciudad, publicó un mensaje que parece confirmar que el cilindro no contenía composición explosiva: “Caleños, quiero dar un parte de tranquilidad frente a los elementos que fueron abandonados en el costado oriental del estadio Pascual Guerrero. Desde el primer momento, nuestra Fuerza Pública hizo presencia en el lugar y activó los protocolos, descartando cualquier tipo de amenaza para los habitantes del sector. Estos hechos buscan generar temor en nuestra ciudad, pero seguiremos trabajando de manera articulada con las autoridades para prevenir cualquier amenaza y proteger a los caleños”.

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Tal parece que los artículos encontrados no tenían la capacidad de hacer daño físico a las personas ni a la infraestructura, pero sí pretendía minar la confianza y generar miedo entre la población. Por ahora, se sabe que están avanzando las investigaciones para hacer seguimiento de la manera en la que habrían dejado estos elementos en horas de la madrugada. Se esperan más pronunciamientos de las autoridades.

No obstante, sí llama la atención que el hecho asociado al terrorismo se haya presentado exactamente a un mes de que la Selección Colombia juegue su próximo partido allí. Es importante precisar que las imágenes difundidas y la información oficial no han hecho referencia puntual a una amenaza concreta contra el evento entre la Tricolor y la representación de Chile.

El suceso se presenta en medio de una escalada terrorista en el suroccidente colombiano por cuenta de los grupos armados a los que el presidente, Abelardo de La Espriella, ha apuntado a combatir con contundencia.

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Por ahora, no hay pronunciamiento por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ni ninguna otra entidad deportiva, así que el avance en la planificación del partido del 13 de noviembre continúa de manera normal. El próximo juego que se dará en este escenario será entre Boca Juniors de Cali y Atlético, dos cuadros vallecaucanos en el Torneo de segunda división, el próximo viernes.

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