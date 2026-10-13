Hormiga González en vivo: horario y donde ver el Marsella vs Olympiacos de la jornada 2 de la Europa League 2026

El delantero mexicano tiene una nueva oportunidad para aumentar su cifra goleadora en su primera temporada en Europa. Mira la previa del juego

Marsella vs Olympiacos en vivo la Hormiga González Europa League | Claro Sports

La UEFA Europa League 2026-27 tendrá este jueves 15 de octubre su segunda jornada de la fase de liga, con 18 partidos programados, entre ellos el Marsella vs Olympiacos. El conjunto griego visitará el Stade Vélodrome con tres puntos después de su triunfo ante Jagiellonia, mientras que el cuadro francés buscará sumar por primera vez tras su derrota en la fecha inaugural.

El duelo también representa una nueva aparición europea para Armando ‘Hormiga’ González, quien marcó en su debut en la competición. El delantero mexicano fue titular en el 2-1 del Olympiacos sobre Jagiellonia, anotó al minuto 43 y permaneció en el terreno de juego hasta el 62’, cuando dejó su lugar a Roman Yaremchuk.

El Olympiacos llega con tres puntos, mientras que el Marsella inició su participación con una derrota de 4-1 ante Beşiktaş. La segunda jornada coloca a ambos equipos frente a un partido que puede modificar su posición en la clasificación de la fase de liga, mientras la Hormiga González tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos en su primera temporada europea.

MÁS INFORMACIÓN: Hormiga González debuta con gol en la Europa League y el Olympiacos se lleva el triunfo

¿Cuándo y a qué hora juega Armando ‘Hormiga’ González en la jornada 2 de la Europa League 2026?

El Marsella vs Olympiacos se disputará este jueves 15 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Stade Vélodrome, también identificado como CEPAC Vélodrome.

En la primera jornada, Armando González fue titular y marcó un gol, colándose en la tabla de goleo de la Europa League 2026-27. Para el partido ante Marsella, la alineación proyectada coloca a Roman Yaremchuk como delantero del Olympiacos, por lo que la participación de la Hormiga dependerá de la decisión de Imanol Alguacil antes y durante el encuentro.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a ‘Hormiga’ González en la Europa League?

El Marsella vs Olympiacos se podrá ver en México a través de Claro Sports Premium en YouTube, servicio destinado a miembros del canal de Claro Sports. La plataforma contempla dentro de su oferta las transmisiones de la UEFA Europa League, además de otros eventos y competencias deportivas.

Alineaciones probables del Marsella vs Olympiacos para el partido de Europa League 2026

Las alineaciones proyectadas presentan al Olympique de Marsella con un 4-2-3-1, con Jeffrey de Lange; Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd y Emerson; Himad Abdelli y Tochukwu Nnadi; Amine Harit, Angel Gomes e Igor Paixão; y Amine Gouiri. El equipo dirigido por Bruno Genesio tiene como ausencias previstas a Pierre-Emile Højbjerg y Derek Cornelius.

Por el lado del Olympiacos, también con 4-2-3-1, aparecen Stefan Ortega; Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Nair Tiknizyan; Remo Freuler y Gustavo Puerta; Jota Silva, Chiquinho y Kostas Fortounis; con Roman Yaremchuk como delantero. Ayoub El Kaabi y Yusuf Yazici no forman parte de la lista europea del conjunto griego.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Marsella – Olympiacos y cuánto paga?

Los momios de Caliente.mx colocan al Marsella con la cuota más baja entre los tres resultados del mercado de ganador: +115 para el triunfo francés, +205 para la victoria del Olympiacos y +270 para el empate. En términos de pago, una apuesta de 100 pesos tendría un retorno total de 215 pesos con Marsella, 305 pesos con Olympiacos o 370 pesos con empate. Las cuotas pueden modificarse antes del inicio del partido.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la modalidad de membresía de YouTube que permite acceder a transmisiones deportivas seleccionadas sin anuncios ni interrupciones. El servicio tiene un precio de 59 pesos mexicanos al mes y su programación incluye partidos de la Selección Nacional de México, encuentros de futbolistas mexicanos en Europa, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League y otros eventos. Para activar la membresía se recomienda ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube, seleccionar la opción para unirse y completar el pago desde un navegador web.

Además de la membresía mensual, algunos eventos pueden adquirirse de forma individual por Pay Per View (PPV) a 14.50 pesos mexicanos, mediante la aplicación de Claro Sports para Smart TV o a través de Claro Video. Esta alternativa depende de la disponibilidad de cada transmisión y no requiere una membresía mensual. En dispositivos Apple, las compras realizadas mediante iOS o el sistema de pagos de Apple pueden incluir un cargo adicional establecido por esa plataforma.