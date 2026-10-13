Europa League 2026, jornada 2 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de la fase de liga

La segunda fecha tendrá 18 encuentros este jueves 15 de octubre, con Juventus, Milan, Bayer Leverkusen, Benfica y Celta entre los protagonistas

UEFA Europa League, en vivo | Claro Sports

La UEFA Europa League 2026-27 tendrá este jueves 15 de octubre su segunda jornada de la fase de liga, con 18 partidos programados y actividad dividida en dos horarios para México. La fecha pondrá nuevamente en juego los primeros lugares de la clasificación y permitirá a varios clubes buscar sus primeros puntos del torneo.

La jornada 1 dejó a la Juventus como líder de la Europa League después de golear 5-0 al NEC, mientras Crystal Palace, Sparta Praha, Besiktas y Union SG también comenzaron con tres puntos. Entre los resultados destacados apareció el triunfo del Olympiacos sobre Jagiellonia, con gol del mexicano Armando ‘La Hormiga’ González, además de la victoria del Benfica sobre Milan en San Siro.

Para esta segunda fecha sobresalen duelos como Salzburg vs Milan, Lech Poznan vs Bayer Leverkusen, Lyon vs Crystal Palace, Benfica vs Celtic y Celta vs Juventus. Milan buscará sus primeros puntos después de su derrota ante Benfica, mientras Juventus intentará mantenerse en la parte alta frente a un Celta que comenzó el torneo con una derrota ante Omonia.

Europa League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la fase de liga?

La jornada 2 de la Europa League 2026 se disputará íntegramente este jueves 15 de octubre. Ocho encuentros comenzarán a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, mientras que los otros 10 están programados para las 13:00 horas. Entre los partidos del primer horario destacan Salzburg vs Milan, Lyon vs Crystal Palace y Lech Poznan vs Bayer Leverkusen; en el segundo bloque aparecen Benfica vs Celtic, Marseille vs Olympiacos y Celta vs Juventus.

En México, los partidos podrán seguirse a través de Claro Sports Premium, con transmisiones exclusivas para miembros de distintos encuentros de la jornada. Además, habrá un partido disponible de manera gratuita mediante Claro Sports Free, mientras la cobertura incluirá los principales detalles de los compromisos del torneo.

Partido Horario CDMX Transmisión Lyon vs Crystal Palace 10:45 Claro Sports Premium AZ Alkmaar vs Hapoel Beer-Sheva 10:45 Claro Sports Premium Union SG vs Real Sociedad 10:45 — Salzburg vs Milan 10:45 Claro Sports Premium Sparta Praha vs Lillestrøm 10:45 — Lech Poznan vs Bayer Leverkusen 10:45 Claro Sports Premium Celje vs Omonia 10:45 Claro Sports Premium Torreense vs Sunderland 10:45 — Benfica vs Celtic 13:00 Claro Sports Premium Marseille vs Olympiacos 13:00 Claro Sports Premium Ferencváros vs Viktoria Plzeň 13:00 Claro Sports Premium GNK Dinamo vs Anderlecht 13:00 — Rennes vs OFI Crete 13:00 Claro Sports Free Bournemouth vs Sturm Graz 13:00 — Jagiellonia vs Ararat-Armenia 13:00 — Celta vs Juventus 13:00 Claro Sports Premium Hoffenheim vs Beşiktaş 13:00 Claro Sports Premium N.E.C. vs Levski Sofia 13:00 —

¿Cuándo son los partidos de la Europa League 2026? Calendario

La fase de liga de la Europa League 2026-27 contempla ocho jornadas. La jornada 1 se disputó el 16 y 17 de septiembre; la segunda será el 15 de octubre, seguida por las fechas del 22 de octubre, 5 y 26 de noviembre, 10 de diciembre, 21 y 28 de enero de 2027.

Jornada Fecha Jornada 1 16 y 17 de septiembre de 2026 Jornada 2 15 de octubre de 2026 Jornada 3 22 de octubre de 2026 Jornada 4 5 de noviembre de 2026 Jornada 5 26 de noviembre de 2026 Jornada 6 10 de diciembre de 2026 Jornada 7 21 de enero de 2027 Jornada 8 28 de enero de 2027

Después de concluir la fase de liga comenzarán los playoffs eliminatorios el 18 y 25 de febrero de 2027. Los octavos de final están programados para el 11 y 18 de marzo, los cuartos para el 8 y 15 de abril y las semifinales para el 29 de abril y 6 de mayo.

La temporada terminará con la final de la Europa League el 26 de mayo de 2027 en Fráncfort, Alemania. El Stadion Frankfurt será el escenario del partido por el título, después de una edición que comenzó el 9 de julio de 2026 y que corresponde a la edición número 56 de la competición y la número 18 bajo el nombre de UEFA Europa League.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía del canal de Claro Sports en YouTube, con un costo de 59 pesos mexicanos al mes, que permite acceder a transmisiones deportivas seleccionadas sin anuncios ni interrupciones. Entre sus contenidos se encuentran partidos de la Selección Mexicana, competencias internacionales y encuentros de la UEFA Europa League y Conference League.

Para esta jornada 2 estarán disponibles para miembros los partidos Salzburg vs Milan, Lech Poznan vs Bayer Leverkusen, Lyon vs Crystal Palace, AZ Alkmaar vs Hapoel Beer-Sheva, Celje vs Omonia, Marseille vs Olympiacos, Celta vs Juventus, Benfica vs Celtic, Hoffenheim vs Besiktas y Ferencváros vs Viktoria Plzeň. Además, Rennes vs OFI Creta podrá verse gratis mediante Claro Sports Free.

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