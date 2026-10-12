Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este partido pendiente por la jornada 7 va poniendo al día el calendario de los equipos en el tramo final de la primera fase.

Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas juegan su partido pendiente.

Como bien se sabe, esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II está teniendo más complicaciones de las habituales para el desarrollo de los partidos. El terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto obligó a realizar varias modificaciones y varios equipos quedaron con partidos pendientes. Es momento para que Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas se vayan poniendo al día con su duelo correspondiente a la jornada 7.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Bucaramanga: Diego Novoa; José Ortiz, Carlos Romaña, Martín Rea; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Fabry Castro, Freddy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla. D.T.: Pablo Peirano.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Dylan Lozano, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Ivpan Rojas, Andrés Ricaurte; Ántony Vásquez, Ricardo Márquez y Éduar Arizalas. D.T.: Flavio Robatto.

¿Cómo y dónde ver Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido se jugará en el Estadio Américo Montanini de Bucaramnaga este martes a las 6:30 p.m. Ya se ha confirmado que este partido va a tener transmisión de televisión por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Además, existe la opción de verlo vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

04.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior.

25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga.

20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá.

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín.

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga.

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas.

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares.

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas.

23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas.

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira.

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