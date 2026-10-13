Resultado de MiLoto hoy, 12 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Claro Sports le informa sobre los números ganadores del más reciente sorteo del MiLoto, el cual dejó a más de siete mil premiados.

Miloto, resultado 12 de octubre | @Baloto_Colombia

Arranca una nueva semana de actividades laborales, personales y de estudio para los colombianos tras el más reciente puente festivo. Si bien la mayoría aprovechó para recargar energías, otros no dejaron de lado los juegos de azar como el MiLoto, uno de los cuales cae frecuentemente y que ha premiado a varias personas a lo largo del país.

Resultado del MiLoto de este lunes, 12 de octubre de 2026

Números ganadores: 11 – 12– 17 – 22 – 30.

11 – 12– 17 – 22 – 30. Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.

Así puede jugar al MiLoto

Este juego ofrece una dinámica interactiva y atractiva basada en la selección de cinco números entre el 1 y el 39. Los usuarios acceden a una escala de premios que incrementa su valor a partir de dos aciertos logrados. La coincidencia exacta de la combinación elegida otorga el pozo acumulado correspondiente a esa jornada. Además, si no se registra un ganador del premio mayor, el monto acumulado crece continuamente para el siguiente sorteo.

Premios del MiLoto: así se pueden reclamar

El proceso para realizar el cobro de un premio está sujeto al monto total obtenido por el usuario. Los importes menores pueden redimirse de forma directa en cualquiera de los puntos de venta autorizados. No obstante, se sugiere verificar previamente los límites máximos de entrega en cada establecimiento. Si el valor supera dicho tope, será necesario presentar una documentación específica y gestionar el cobro directamente en una oficina principal autorizada.

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