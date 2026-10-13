Champions League 2026: Lamine Yamal y Harry Kane, a la caza de récords en la Jornada 2

Nueve partidos se disputarán este martes, con Barcelona, Bayern y Atlético de Madrid como algunos de los grandes protagonistas de la segunda fecha

Lamine Yamal y Harry Kane van por nuevos récords. Jugando Claro

La jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2026-27 comenzará este martes 13 de octubre con nueve partidos que pondrán nuevamente a prueba a varios de los principales clubes de Europa. La actividad arrancará con Lens-Sporting CP y Sabah-Slavia Praha a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, mientras que los otros siete encuentros comenzarán a la 1 de la tarde.

Entre los principales atractivos aparecen Galatasaray-Barcelona, Atlético de Madrid-Manchester United y Viking-Bayern Munich, aunque también habrá encuentros importantes para equipos que buscan reaccionar después de perder en su debut, como Villarreal, Napoli, Inter de Milán y RB Leipzig.

La segunda jornada también tendrá varios nombres propios. Lamine Yamal y Harry Kane llegan con marcas individuales al alcance, mientras que clubes como Arsenal y Bayern intentarán mantener sus respectivas rachas en la competición. La cartelera del martes ofrece así una combinación de favoritos, equipos necesitados y registros históricos en juego.

Barcelona, Atlético y Bayern: los grandes atractivos del martes

El Barcelona visitará al Galatasaray después de comenzar la fase liga con una goleada 5-1 sobre Feyenoord. El conjunto turco, en cambio, perdió 3-1 ante Sporting CP. El historial favorece a los azulgranas, que solo perdieron uno de sus 10 enfrentamientos anteriores contra Galatasaray. Además, el conjunto catalán suma nueve partidos sin perder ante clubes turcos, con siete victorias y dos empates.

El foco también estará sobre Lamine Yamal, quien suma 12 goles en la Champions League y, pese a su corta edad, está a uno de igualar el registro de Kylian Mbappé. Yamal ya le arrebató varios registros de precocidad. Se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 10 goles en la Champions, al hacerlo con 18 años y 245 días, frente a los 18 años y 350 días de Mbappé. Además, terminó con 11 goles antes de cumplir 19 años, superando los 10 que había conseguido el francés. En cuanto a participación ofensiva, Yamal también estableció una marca entre jugadores de 18 años o menos al registrar 14 participaciones de gol, siete tantos y siete asistencias, por encima de las 13 de Mbappé, con 10 goles y tres asistencias.

Barcelona llega, además, con una producción ofensiva destacada: en sus últimos 31 partidos en la competición marcó 141 goles, con una media de 4,55 por encuentro.

En Madrid, el Atlético recibirá al Manchester United con la intención de recuperarse de su derrota 2-1 ante Liverpool. Los rojiblancos nunca han ganado un partido de la fase de grupos o fase liga de la Champions ante un equipo inglés, con cuatro empates y siete derrotas. El United, por su parte, solo perdió uno de sus últimos 11 encuentros contra clubes españoles y ninguno de sus últimos 49 partidos en competiciones de clubes de la UEFA terminó 0-0.

Harry Kane tras los pasos de Cristinao Ronaldo, Ruud van Nistelrooy y Robert Lewandowski

El otro gran atractivo será la visita del Bayern Munich al Viking. El conjunto alemán permanece invicto en sus nueve partidos contra equipos noruegos, con siete victorias y dos empates, y ha marcado cuatro o más goles en cinco de sus últimos siete encuentros de Champions. La atención también estará en Harry Kane, quien ha marcado en ocho partidos consecutivos de la competición.

Cristiano Ronaldo mantiene el récord de haber marcado en 11 partidos consecutivos de la Champions League, una racha que consiguió con el Real Madrid durante la temporada 2017/18 y en la que anotó 17 goles. Harry Kane se encuentra cerca de esa marca y suma ocho encuentros consecutivos marcando en la competición.

El delantero del Bayern tendrá la oportunidad de alcanzar los nueve partidos seguidos si anota ante el Viking en la jornada 2, con lo que igualaría a Ruud van Nistelrooy y Robert Lewandowski. El polaco es el único futbolista que ha conseguido una racha de nueve encuentros consecutivos en dos ocasiones diferentes.

Villarreal, Napoli, Inter y Leipzig buscan reaccionar

Uno de los encuentros que enfrenta a dos equipos necesitados será Villarreal-Napoli. Ambos perdieron en la primera jornada y ahora necesitan sumar para evitar que la segunda fecha complique su camino en la fase liga. El conjunto español acumula 12 partidos sin ganar en la Champions, con dos empates y 10 derrotas, además de siete derrotas consecutivas en la fase liga.

El Napoli tampoco llega con una buena racha europea. Los italianos acumulan seis partidos sin ganar como visitantes en la Champions, con un empate y cinco derrotas, y solo han conseguido dos victorias en sus últimos 18 enfrentamientos contra clubes españoles. El historial general entre Villarreal y Napoli está equilibrado, con dos triunfos para cada uno y dos empates en seis encuentros.

El Inter de Milán recibirá al Club Brugge después de un inicio complicado. El conjunto italiano perdió seis de sus últimos siete partidos de Champions y acumula tres derrotas consecutivas en el torneo, una racha que iguala su peor registro histórico. También encadena tres derrotas consecutivas como local en la competición, otra marca negativa para el club.

El Club Brugge llega con un antecedente poco favorable ante equipos italianos: solo ganó dos de sus últimos 18 partidos contra rivales de ese país. Además, en sus últimos 16 encuentros de Champions se registraron 66 goles, con una media de 4,13 por partido.

El Leipzig se enfrentará al PSV Eindhoven en otro duelo entre equipos que necesitan mejorar. El conjunto alemán solo ganó uno de sus últimos 11 partidos de Champions, con un empate y nueve derrotas, y acumula 19 encuentros consecutivos en competiciones de clubes de la UEFA sin mantener su portería en cero. El PSV, por su parte, solo ganó uno de sus últimos 21 partidos como visitante contra equipos alemanes.

Arsenal, Lens y Sabah completan la jornada

El Arsenal recibirá al Lille con una de las mejores rachas de la competición. Los Gunners han ganado 13 partidos consecutivos en la fase liga y solo perdieron dos de sus últimos 31 encuentros en fase de grupos o fase liga de competiciones UEFA. Además, han mantenido su portería en cero en cinco de sus últimos siete partidos de Champions y han marcado tres o más goles en cinco de sus últimos seis encuentros como locales en esta fase.

En el otro partido mañanero, Lens recibirá al Sporting CP. El conjunto francés lleva seis partidos invicto como local en Champions, con cuatro victorias y dos empates, mientras que el Sporting ha ganado sus tres últimos encuentros en la fase liga. Lens, además, ha marcado en cada uno de sus nueve partidos como local en la competición.

La jornada se completará con Sabah-Slavia Praha. El conjunto de Azerbaiyán ganó sus cuatro partidos como local durante la fase de clasificación y mantuvo su portería en cero en tres de ellos. El Slavia, en cambio, acumula 20 partidos sin ganar en la Champions League propiamente dicha, con siete empates y 13 derrotas, y busca su primera victoria como visitante en la competición en su undécimo intento.

La Jornada 2 comenzará así con nueve partidos y varias historias que pueden marcar las primeras tendencias de la fase liga. Barcelona, Bayern y Arsenal buscarán mantener el paso ganador, mientras que Atlético de Madrid, Villarreal, Napoli, Inter y Leipzig tendrán la oportunidad de reaccionar. En medio de esos objetivos colectivos, Lamine Yamal y Harry Kane también tendrán la posibilidad de agregar nuevos registros a la historia de la Champions League.