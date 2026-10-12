Peloteando, en vivo | Lunes 12 de octubre

La Liga MX, el debut de Javier Aguirre en España, el Gran Premio de Singapur y la NFL protagonizan el análisis deportivo de este lunes en Claro Sports

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, arranca este lunes 12 de octubre con el análisis de lo que dejó el fin de semana en la Liga MX. Pumas dejó escapar la victoria en casa frente a Cruz Azul, mientras que América no pudo celebrar con un triunfo su aniversario tras empatar con Rayados. Además, el Clásico Tapatío terminó 1-1 entre Atlas y Chivas, con Kevin Zenón como anotador de los Rojinegros y Ángel Sepúlveda como protagonista del empate del Guadalajara al minuto 86, después de haber fallado un penalti.

En el fútbol internacional, Javier Aguirre comenzó su etapa como entrenador del Valencia con un empate 2-2 ante Racing de Santander. El equipo del técnico mexicano rescató un punto gracias a David Otorbi, aunque el resultado no le permitió salir de la zona de descenso. Por otro lado, la Fórmula 1 también tendrá espacio en el programa, luego de que Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de Singapur, en una nueva cita de la temporada 2026.

Finalmente, la NFL dejó una remontada de Baltimore, que derrotó 30-23 a los Atlanta Falcons en tiempo extra. Los Ravens igualaron el marcador en los últimos segundos del cuarto periodo y completaron el triunfo con una anotación terrestre de Tyler Huntley y una intercepción de su defensiva. No te pierdas Peloteando por Claro Sports, con el repaso de los resultados, las jugadas y el análisis de los temas que marcaron el fin de semana deportivo.