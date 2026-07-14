Pico y placa en Bogotá para este 15 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este miércoles 15 de julio.

Tráfico en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Empezó una semana “corta” laboralmente hablando. De hecho ya llegamos a miércoles, por lo que es importante repasar las restricciones de pico y placa en Bogotá para regular el denso tráfico. A través de Claro Sports, le contamos todo lo que usted debe saber.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles 15 de julio

Para este miércoles no podrán circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde por parte de las autoridades.

Horario del pico y placa en Bogotá

El pico y placa no cuenta con ninguna modificación a la fecha. Si le toca guardar su vehículo, es importante recordar que la medida empieza a regir desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Durante ese lapso de tiempo, evite usar su automóvil si no quiere sanciones o contratiempos.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Todavía las motocicletas siguen fuera de la norma, así como vehículos alternativos como las bicicletas y patinetas. En caso de que necesite salir en un día de pico y placa, la única manera es pagando el método solitario. Importante resaltar que los automotores de servicios médicos, prensa y el transporte de personas en condición de discapacidad es permitido.

Las sanciones que hay por incumplir el pico y placa

Si usted saca su vehículo en horario de restricción, en un día de pico y placa, se puede exponer a una multa de $875.452 pesos colombianos. A esto debe sumarle los contratiempos y gastos adicionales por cuenta de la grúa y el traslado a los patios.

Te puede interesar: