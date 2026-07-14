Mundial 2026: las sociedades ofensivas que pueden definir quién llega a la final

Mbappé, Olise, Rodri, Lamine Yamal, Messi, Enzo Fernández, Bellingham y Kane serán determinantes por su peso ofensivo, táctico y capacidad para decidir las semifinales

Estas sociedades pueden definir al campeón | Reuters

El Mundial 2026 quedó reducido a cuatro selecciones y ocho futbolistas llamados a asumir la responsabilidad en las semifinales. Francia enfrentará a España después de eliminar 2-0 a Marruecos, mientras que Argentina se medirá con Inglaterra tras superar 3-1 a Suiza en tiempo extra. El conjunto inglés llegó a esta instancia luego de vencer a Noruega y La Roja obtuvo su boleto con un triunfo 2-1 sobre Bélgica.

Los cuatro equipos cuentan con planteles amplios, pero sus mecanismos ofensivos pasan por sociedades específicas. Kylian Mbappé y Michael Olise representan velocidad y creatividad; Rodri y Lamine Yamal, control y desequilibrio; Lionel Messi y Enzo Fernández, precisión y conexión; Jude Bellingham y Harry Kane, llegada y definición. El rendimiento de estas parejas puede determinar quiénes disputarán la final del 19 de julio.

Francia: Mbappé y Olise, una conexión que acelera el ataque

Mbappé y Olise | Reuters

Kylian Mbappé llega a la semifinal como uno de los jugadores más determinantes del torneo: suma ocho goles y 30 intentos a portería. Ante Marruecos falló un penalti durante la primera parte, pero respondió con el tanto que abrió el marcador y alcanzó los 20 goles en 20 partidos mundialistas. Su capacidad para atacar espacios, cambiar de ritmo y finalizar desde diferentes posiciones obliga a España a proteger la espalda de sus laterales.

Michael Olise es el jugador que permite que Mbappé reciba en condiciones favorables. El atacante registra cinco asistencias, la cifra más alta del torneo antes de las semifinales, además de 137 intentos de ruptura de líneas, 299 sprints y 192 acciones de presión. Puede iniciar abierto por derecha, desplazarse al carril interior y buscar a Mbappé con pases diagonales. También ofrece pausa cuando Francia recupera el balón y necesita evitar que cada posesión termine en una carrera inmediata.

La clave táctica francesa será separar la estructura española antes de lanzar a Mbappé. Olise puede atraer a un mediocampista o al lateral rival hacia la banda derecha, mientras Mbappé fija su posición en el costado contrario y espera el cambio de orientación. Francia no necesita dominar durante largos periodos: le basta con recuperar, superar la primera presión y encontrar a sus atacantes con espacio. La conexión entre ambos funciona porque uno interpreta el pase y el otro anticipa dónde aparecerá la ventaja.

España: Rodri y Lamine Yamal, entre el control y el desequilibrio

Rodri y Lamine Yamal | Reuters

Rodri ha incrementado su influencia conforme avanzó la competencia. Es el líder español en pases, con 629, además de recorrer 71.17 kilómetros, intentar 167 rupturas de línea y ofrecerse 338 veces para recibir. Frente a Portugal completó un encuentro de 91 pases y 12.34 kilómetros recorridos, cifras que explican su función como punto de apoyo para iniciar las jugadas, cambiar la orientación y controlar las transiciones rivales.

Contra Francia, Rodri tendrá que decidir cuándo acelerar el juego y cuándo proteger la posesión. Una pérdida española con los laterales adelantados puede dejar a Mbappé, Olise y Ousmane Dembélé ante una defensa en retroceso. Por ello, su colocación detrás del balón será tan importante como sus pases. España genera alrededor de dos goles esperados por partido, por encima de los 1.65 de Francia, pero el conjunto de Didier Deschamps ha mostrado mayor eficacia al promediar 2.67 anotaciones.

Lamine Yamal ofrece una función diferente. El extremo acumula 23 disparos y 164 recepciones entre el mediocampo y la defensa rival, las cifras más altas de España en ambos apartados. Su Mundial ha tenido menos impacto en el marcador que el de otras figuras, aunque su participación creció después de superar los problemas físicos que condicionaron el inicio del torneo. Su presencia ensancha el campo, atrae dos defensores y puede liberar el carril interior para Pedri, Rodri o el lateral derecho.

La semifinal también exigirá una versión defensiva de Lamine Yamal. Francia intentará progresar por el sector en el que aparezca Mbappé, por lo que el español tendrá que acompañar a su lateral, cerrar líneas de pase y evitar desconectarse tras una pérdida. En ataque necesitará mayor precisión en el último toque: menos conducciones sin profundidad y más decisiones rápidas para aprovechar los momentos en los que Francia no consiga replegar.

Inglaterra: Bellingham y Kane, llegada desde atrás y definición

Bellingham y Kane | Reuters

Jude Bellingham se convirtió en la respuesta inglesa durante las eliminatorias. Marcó dos goles en 98 segundos contra México y volvió a firmar un doblete frente a Noruega en los cuartos de final. Su producción no se limita al área: conduce, participa en la presión y aparece como un segundo delantero cuando Kane abandona la zona central. Inglaterra encontró en esas llegadas una solución para partidos en los que su circulación había sido previsible.

Bellingham es más peligroso cuando puede atacar el espacio en lugar de recibir de espaldas. Ante Argentina buscará aparecer detrás de Enzo Fernández y Mac Allister, especialmente cuando Kane se aleje de los centrales. La selección de Lionel Scaloni deberá decidir si un mediocampista sigue al capitán inglés o conserva su posición para controlar la llegada del jugador del Real Madrid.

Harry Kane completa la sociedad. El delantero acumulaba seis goles y una asistencia antes de los cuartos de final, con dobletes ante Croacia y la República Democrática del Congo, además de un tanto frente a México. Su influencia incluye movimientos fuera del área: puede bajar para asociarse, fijar a un central y servir de apoyo para que Bellingham o los extremos ataquen la profundidad. Uno de los goles de Bellingham contra México nació precisamente de una asistencia de Kane.

Inglaterra necesitará que Kane y Bellingham mantengan distancias cortas, sin ocupar el mismo espacio. Si el delantero retrocede y Bellingham supera la línea de mediocampistas, Argentina deberá defender dos movimientos opuestos al mismo tiempo. Si ambos permanecen cerca del área, la Albiceleste podrá cerrar el centro y obligar a los ingleses a depender de centros laterales. La coordinación entre el pase del capitán y la llegada del mediocampista representa el principal mecanismo para que el equipo de Thomas Tuchel alcance la final.

Argentina: Messi y Enzo Fernández, la brújula del campeón

Messi y Enzo | Reuters

Lionel Messi sigue siendo el centro ofensivo de Argentina: tiene ocho goles, 29 intentos a portería y 97 recepciones entre las líneas de mediocampistas y defensores. El equipo no depende únicamente de sus anotaciones, sino de su capacidad para retroceder unos metros, atraer rivales y liberar a Julián Álvarez, Lautaro Martínez o Alexis Mac Allister. Aunque no marcó ante Suiza, su ubicación continuó condicionando la estructura defensiva del rival.

Argentina funciona como un equipo colectivo alrededor del capitán. Cuando Messi recibe de frente, la Albiceleste acelera; cuando aparece rodeado, utiliza su primer toque y el pase corto para trasladar la jugada hacia un compañero libre. Frente a Inglaterra será importante que no tenga que bajar demasiado para iniciar los ataques, pues eso lo alejaría del área y facilitaría que Declan Rice y los centrales ingleses controlen los espacios cercanos a la portería.

Enzo Fernández es una de las piezas encargadas de acercarle el balón. El mediocampista suma 96 rupturas de línea completadas, 238 ofrecimientos para recibir y 203 sprints, además de marcar el gol decisivo ante Egipto en los octavos de final. Su labor consiste en conectar la salida defensiva con Messi, pero también en cubrir el espacio que deja el capitán cuando permanece adelantado. Puede intervenir como interior, acercarse al mediocentro o conducir para superar la primera presión.

El duelo de Enzo ante Rice y Bellingham puede definir el control del mediocampo. Si recibe con tiempo, Argentina podrá instalarse cerca del área inglesa y Messi encontrará zonas interiores; si queda aislado o pierde el balón, Bellingham tendrá metros para atacar a una defensa en retroceso. Enzo también deberá medir sus incorporaciones: llegar al área ofrece una alternativa de remate, pero abandonar su posición puede abrir el espacio que Inglaterra busca para sus transiciones.

Te puede interesar