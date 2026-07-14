La cláusula especial que podría terminar el nuevo vínculo de Thomas Christiansen con Panamá

FEPAFUT confirmó la renovación de contrato del entrenador rumbo al Mundial 2030.

Christiansen sigue como entrenador de Panamá | REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La continuidad de Thomas Christiansen al frente de la Selección de Panamá ya es una realidad, pero el nuevo acuerdo con la Federación Panameña de Fútbol (FPF) incluye una condición poco habitual que podría modificar el rumbo del proyecto mucho antes del Mundial 2030. Aunque el entrenador danés renovó su contrato, su permanencia no está completamente garantizada.

La FPF confirmó que Christiansen seguirá al frente de la Marea Roja después del Mundial 2026, premiando uno de los ciclos más exitosos del fútbol panameño. Desde su llegada en 2020, el seleccionador condujo al equipo al subcampeonato de la Copa Oro 2023, a los cuartos de final de la Copa América 2024 y consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026, logros que llevaron a la dirigencia a apostar por la continuidad.

Sin embargo, el nuevo contrato contempla una cláusula especial relacionada con las elecciones que se celebrarán a finales de este año para elegir al nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol. Según explicó la propia FPF en su comunicado oficial, el acuerdo fue diseñado para que las nuevas autoridades tengan libertad de decidir si desean mantener el proceso encabezado por Christiansen o iniciar un nuevo ciclo, sin que esa decisión represente un impacto económico importante para la institución.

“La FPF llegó a un acuerdo con Christiansen, el cual establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, el cual será electo en el mes de diciembre, pueda decidir darle continuidad o no a este proyecto sin poner en riesgo las finanzas de la Federación”, señaló el organismo.

El nuevo acuerdo con Christiansen

En la práctica, esto significa que Thomas Christiansen podría dejar de ser el entrenador de Panamá cuando asuma la nueva dirigencia, pese a haber firmado una renovación hasta el final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Si el nuevo Comité Ejecutivo opta por finalizar el vínculo, podrá hacerlo bajo las condiciones especiales establecidas en el contrato, evitando una indemnización elevada.

Aun con esa posibilidad sobre la mesa, la actual administración dejó en claro que su intención es darle continuidad al proyecto. La Federación considera que el crecimiento mostrado por la selección durante los últimos años justifica mantener al entrenador y seguir construyendo sobre una base ya consolidada.

En ese sentido, la FPF destacó que la renovación responde a una convicción deportiva y no únicamente a los resultados obtenidos. “Convencidos de que con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando y brindando alegrías, creando también mejores condiciones para todos los miembros del ecosistema”, expresó la Federación.

De esta manera, Panamá apuesta por la estabilidad de uno de los procesos más exitosos de su historia reciente, aunque con una particularidad que mantiene abierto un escenario de incertidumbre. Christiansen tiene contrato hasta el proceso mundialista de 2030, pero el futuro de su ciclo también dependerá de la decisión que adopte el nuevo Comité Ejecutivo cuando asuma funciones en diciembre.

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