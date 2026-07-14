Thomas Christiansen se queda en la Selección de Panamá: por qué le renuevan su contrato

Seguirá en el mando hasta el Mundial 2030.

Thomas Christiansen seguirá a cargo de Panamá | FRANCK FIFE / AFP

La incertidumbre llegó a su fin. La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó que Thomas Christiansen continuará al frente de la Selección de Panamá, una decisión que garantiza la continuidad de uno de los procesos más exitosos en la historia reciente del combinado canalero y que mantiene al entrenador danés como líder del proyecto rumbo al Mundial 2030.

La renovación llega apenas días después de la participación de Panamá en el Mundial 2026. Pese a la eliminación en la fase de grupos, la dirigencia decidió apostar por la estabilidad y respaldar el trabajo que Christiansen viene realizando desde su llegada en 2020, convencida de que el crecimiento del equipo va mucho más allá del resultado obtenido en la última Copa del Mundo.

Uno de los puntos más llamativos del acuerdo es que el nuevo contrato contempla un mecanismo especial para proteger a la Federación. Según explicó la FPF, el Comité Ejecutivo que será elegido en diciembre tendrá la posibilidad de decidir si mantiene o no el proyecto deportivo, sin que esa eventual decisión represente un perjuicio económico para la institución. En los próximos días, los representantes legales de ambas partes comenzarán a redactar el contrato definitivo, cuya firma está prevista para las próximas semanas. Una vez oficializado, el nuevo vínculo entrará en vigor el 1 de agosto de 2026 y tendrá vigencia durante todo el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo de 2030.

Los motivos de la renovación de Christiansen

La Federación justificó la continuidad destacando el impacto que Christiansen ha tenido desde su llegada. Durante su gestión, Panamá logró consolidar una identidad competitiva y convertirse en uno de los equipos de mayor crecimiento dentro de la Concacaf, además de fortalecer la estructura del fútbol nacional. Los resultados respaldan esa confianza. Bajo su dirección, Panamá fue subcampeón de la Copa Oro 2023, alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa América en 2024 y consiguió la clasificación al Mundial 2026, un logro que confirmó la evolución del proyecto iniciado cuatro años antes.

Además del rendimiento de la selección absoluta, la FPF considera que el trabajo del entrenador también ha beneficiado al desarrollo general del fútbol panameño. En su comunicado, la Federación destacó que la continuidad del técnico permitirá seguir fortaleciendo no solo a la selección, sino también a los clubes, las ligas federadas y el fútbol aficionado.

La renovación también responde a una idea que Christiansen había manifestado en las últimas semanas. El entrenador pretendía tener una mayor participación en el desarrollo de las categorías juveniles para mantener una línea de trabajo común entre las diferentes selecciones nacionales, uno de los pilares sobre los que busca sostener el crecimiento del fútbol panameño.

Con esta decisión, Panamá apuesta por la continuidad en lugar de comenzar un nuevo ciclo desde cero. La dirigencia entiende que el proceso encabezado por Thomas Christiansen todavía tiene margen de crecimiento y considera que mantener la misma estructura técnica ofrece mayores garantías para volver a competir por una clasificación mundialista. Ahora, el desafío será transformar esa confianza en nuevos resultados y consolidar a la Marea Roja como una de las selecciones más fuertes de la región.

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