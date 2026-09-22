Johan Vásquez: la Roma estuvo cerca de ficharlo, pero el Genoa conservó a su capitán

Juventus, Eintracht Frankfurt, Besiktas y Atlético de Madrid también se interesaron en el mexicano, quien seguió como figura y referente del conjunto genovés

Johan Vásquez estuvo cerca de la Roma | Imago7

Johan Vásquez tuvo opciones para cambiar de equipo durante el verano. Su desempeño en el Genoa despertó el interés de clubes de Italia, Alemania, Turquía y España, aunque fue la Roma la que estuvo más cerca de concretar su contratación. Finalmente, el defensor mexicano continuó en un equipo donde tiene un papel protagonista: es capitán, figura y uno de sus principales referentes.

Las conversaciones más avanzadas se dieron con la Roma antes del Mundial. El conjunto de la capital italiana fue el que dio los pasos más concretos para incorporar al central, pero la salida de su director deportivo frenó la negociación e impidió que la operación llegara a concretarse.

El interés por Johan también alcanzó a la Juventus, que estuvo monitoreando la situación del mexicano. Aunque su seguimiento no llegó al mismo punto que las gestiones de la Roma, el defensor estuvo en el radar del equipo de Turín durante el mercado.

Fuera de Italia, el Eintracht Frankfurt fue uno de los clubes que se interesaron en sus servicios. Desde Turquía también apareció el Besiktas de Vincenzo Italiano, un entrenador que conoce a Vásquez por su trayectoria en el fútbol italiano.

El mexicano, además, estuvo en la lista corta del Atlético de Madrid como una de las opciones contempladas para reforzar su defensa. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades terminó en un acuerdo para su salida.

Al no concretarse una operación con los equipos que más interesaban, se optó por continuar en el Genoa. La decisión le permite mantener algo de gran valor en el fútbol europeo: un lugar de peso dentro de un proyecto en el que su responsabilidad va más allá de lo que hace en la cancha.

La capitanía refleja la importancia que Johan ha adquirido en el conjunto genovés. Quedarse significa dar continuidad a ese liderazgo, asumir el compromiso de encabezar al equipo y seguir construyendo sobre lo que ya ha conseguido en la Serie A.

MÁS INFORMACIÓN: Johan Vásquez anota gol por segundo partido consecutivo y mete al Genoa a los octavos de final de la Copa Italia

El mercado dejó constancia del interés que genera el mexicano. Ahora, su siguiente capítulo será con el brazalete del Genoa y la oportunidad de afianzarse todavía más como uno de los grandes referentes en la historia del club.

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