La Casa de los Famosos México: ¿Cuándo es la gran final, horario y dónde ver en vivo?

El reality show llega a su última etapa con los habitantes que buscan el premio de la cuarta temporada

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México 2026? | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 está en su recta final y el público ya espera conocer al ganador de la cuarta temporada del reality show. Después de varias semanas de convivencia, nominaciones y eliminaciones, la producción se prepara para la gala que definirá al famoso que se llevará el premio de esta edición.

La temporada inició el domingo 26 de julio de 2026 con la llegada de 18 habitantes a la casa, quienes enfrentaron distintas dinámicas para mantenerse en competencia mediante el voto de la audiencia. La edición contempla una duración de 10 semanas, por lo que la última gala quedó programada para octubre.

La primera habitante que aseguró su lugar en la final fue Mariana Ochoa, quien se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos México 2026 después de ganar la dinámica que le otorgó el pase directo a la última gala de la temporada. Con este resultado, la integrante del reality evitó la última ronda de nominaciones y se convirtió en una de las candidatas al triunfo de esta edición.

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México? Fecha y horario

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 será el domingo 4 de octubre de 2026, fecha en la que se conocerá al ganador de la cuarta temporada del reality show. La gala final cerrará un ciclo de 10 semanas de competencia, en el que los participantes buscaron conservar el respaldo del público a través de las nominaciones y las distintas pruebas dentro de la casa.

Hasta el momento, la producción no ha informado un horario distinto al habitual de la gala dominical. La transmisión se realizará durante la noche por las señales oficiales de Televisa y sus plataformas digitales.

¿Dónde ver en vivo la gala final de La Casa de los Famosos México? Canales de TV y streaming

Los seguidores del reality podrán ver la final de La Casa de los Famosos México 2026 a través de las plataformas oficiales de Televisa. La gala estará disponible por Las Estrellas y también mediante ViX, servicio de streaming que ofrece contenido de la empresa.

Además de la gala semanal, el público pudo seguir parte de la temporada mediante los contenidos digitales del programa, con avances, resúmenes y momentos destacados de la convivencia entre los habitantes.

La final tendrá como punto principal la votación del público, que será la encargada de definir al ganador de la cuarta edición y al famoso que ocupará el lugar de los campeones anteriores del formato en México.

¿Quiénes son todos los eliminados de La Casa de los Famosos México 2026, al momento?

La Casa de los Famosos México 2026 está en su recta final, ya en su novena semana de competencia. La lista de participantes se redujo semana a semana con las eliminaciones de Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo, mientras que Aldo Rendón dejó el programa por motivos de salud. Fede Vigevani también salió al cumplir con su estancia como infiltrado, mientras que Gala Montes abandonó la casa tras una corta incorporación.

Mariana Ochoa es un caso diferente: fue la primera participante en salir, pero posteriormente regresó a la competencia gracias a una dinámica que permitió al público decidir su retorno y ahora es la primera finalista. Lista de todos los eliminados:

Mariana Ochoa | Eliminada; después regresó por una dinámica del programa.

| Eliminada; después regresó por una dinámica del programa. Ximena Herrera | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Fede Vigevani | Terminó su estancia temporal como invitado infiltrado.

| Terminó su estancia temporal como invitado infiltrado. Arantza Ruiz | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Moisés Peñaloza | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Yanet García | Eliminada por decisión de sus compañeros.

| Eliminada por decisión de sus compañeros. Luis Chaparro | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Aldo Rendón | Abandono voluntario de la competencia por temas de salud.

| Abandono voluntario de la competencia por temas de salud. Flor Vigna | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Masad Altamimi | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Cynthia Klitbo | Eliminada por decisión del público.

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