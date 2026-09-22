Alajuelense apuesta otra vez por Machillo Ramírez: el particular contrato que firmó

Se hizo oficial el reemplazo de Ismael Rescalvo.

Machillo Ramírez volvió a Alajuelense | @ldacr

El regreso de Óscar “Machillo” Ramírez al banquillo de Alajuelense ya era conocido, pero faltaba uno de los detalles más importantes de su nueva etapa. La institución rojinegra oficializó este lunes la contratación de su histórico entrenador y confirmó la duración del vínculo con el que asumirá nuevamente el desafío de recuperar al equipo.

Ramírez firmó únicamente por el actual Torneo Apertura 2026, aunque su contrato incluye una opción para ampliar el vínculo durante el Clausura 2027. De esta manera, la Liga apuesta nuevamente por un técnico que conoce profundamente la institución, pero inicialmente lo hace con un acuerdo de corto plazo y con la posibilidad de extenderlo para el próximo campeonato.

“Machillo” comenzará formalmente sus labores el próximo miércoles y tendrá varios días para preparar su primer compromiso. Alajuelense volverá a jugar por el campeonato nacional el sábado 10 de octubre frente a Puntarenas en el estadio Lito Pérez, por lo que Ramírez dispondrá de tiempo para trabajar con el plantel antes de iniciar oficialmente su cuarta etapa al frente del conjunto rojinegro.

Los objetivos que Alajuelense le puso a Machillo Ramírez

El club también dejó establecidos los desafíos de este nuevo proceso. Alajuelense señaló que el cuerpo técnico tendrá como objetivo “fortalecer el rendimiento del plantel, luchar por el campeonato nacional y la revalidación del torneo centroamericano”. Los nombres de quienes acompañarán a Ramírez serán anunciados posteriormente por la institución.

El regreso se produce apenas unos meses después de una salida que estuvo rodeada de controversia. Ramírez dejó el cargo el 1 de mayo, luego de que Alajuelense no consiguiera clasificarse a las semifinales del Clausura 2026. Su ciclo anterior había comenzado en abril de 2025 tras la salida de Alexandre Guimaraes y tuvo un Apertura especialmente exitoso, con la obtención de la Recopa, la Copa Centroamericana y el título nacional número 31.

Después de aquella salida, el entonces directivo Raúl Pinto sostuvo que existieron diferencias alrededor de algunas peticiones realizadas por el entrenador, entre ellas una relacionada con Giancarlo González, versión que posteriormente fue negada por el club. Alajuelense decidió entonces apostar por Ismael Rescalvo, recomendado por el gerente deportivo Carlos Vela, pero el español terminó dejando el puesto después de apenas 14 encuentros y un rendimiento del 50 %.

MÁS INFORMACIÓN: Alajuelense cierra con goleada antes de la llegada de Machillo Ramírez

La Liga recurrió posteriormente a Bryan Ruiz como solución interina durante dos partidos, mientras terminaba de concretarse el regreso de Ramírez. Ahora el entrenador vuelve a tomar el control con dos grandes objetivos deportivos y una particularidad contractual: su vínculo está asegurado inicialmente solo hasta el final del Apertura y será necesario ejecutar la opción contemplada en el acuerdo para que continúe durante el Clausura 2027.

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