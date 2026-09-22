Posibles alineaciones de Colombia vs Corea del Norte por la semifinal del Mundial Femenino sub 20

La ‘Tricolor’ espera dar el golpe ante las vigentes campeonas e instalarse en la cita cumbre del certamen.

Colombia vs Corea del Norte: posibles nóminas | Claro Sports

El sueño de una final se hace más grande para la Selección Colombia Femenina. La ‘Tricolor’, de menos a más en el certamen, ha dado golpes de autoridad frente a equipos que, en el papel, se veían como favoritos para seguir vivos en la competición. Ahora se le viene el reto más exigente previo a la cita cumbre: enfrentarse otra vez a la actual campeona.

Con bajas sensibles, como la de Juana Ortegón y Sintia Cabezas, el cuadro dirigido por Carlos Paniagua espera darse revancha luego de lo ocurrido en fase de grupos. Las asiáticas guardan un registro positivo con goleada 0-3 al conjunto cafetero. A través de Claro Sports, conozca todo lo que debe saber rumbo a este duelo, que tendrá el pitazo inicial el miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a.m. (hora COL).

Posible alineación de Colombia para la semifinal del Mundial Femenino sub 20

Así formaría Colombia: Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Lina Arboleda; María Baldovino, Isabel Weiner, Mariana Mosquera, Isabella Díaz, Mariana Silva y Valerin Loboa. DT: Carlos Paniagua.

Posible alineación de Corea del Norte para la semifinal del Mundial Femenino sub 20

Así formaría Corea del Norte: Pak Ju-Yong; Ri Ye-Gyong, Ri Kuk-Hyang, Jong Pok-Yong, Choe Chong-Gum; So Ryu-Gyong, Ro Un-Hyang, Choe Rim-Jong, Jon Il-Chong; Pak Ok-I y Kang Ryu-Mi. DT: Chol-Hak Han.

¿Cómo y dónde ver a Colombia vs Corea del Norte por el Mundial Femenino sub 20?

Este duelo, válido por la ronda de cuatro mejores, se podrá ver a través de las señales abiertas de Caracol TV y RCN TV en Colombia. Así mismo, DSports llevará las emociones del compromiso por televisión paga. Por streaming, las plataformas de Ditu y DGO transmitirán el duelo de la ‘Tricolor’.

Últimos partidos de la Selección Colombia Femenina sub 20

20.09.2026 | Nigeria 0-1 Colombia | Cuartos de final.

17.09.2026 | Polonia 0-1 Colombia | Octavos de final.

13.09.2026 | Colombia 0-3 Corea del Norte | Fecha 3.

10.09.2026 | Colombia 0-0 Portugal | Fecha 2.

07.09.2026 | Costa Rica 1-3 Colombia | Fecha 1.

Últimos partidos de la Selección de Corea del Norte Femenina sub 20

20.09.2026 | Corea del Norte 2-0 Canadá | Cuartos de final.

17.09.2026 | Corea del Norte 2-0 Japón | Octavos de final.

13.09.2026 | Colombia 0-3 Corea del Norte | Fecha 3.

10.09.2026 | Corea del Norte 4-0 Costa Rica | Fecha 2.

07.09.2026 | Corea del Norte 2-0 Portugal | Fecha 1.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Casey Reibelt.

Casey Reibelt. Asistente 1: Emma Kocbek.

Emma Kocbek. Asistente 2: Madelaine Allum.

Madelaine Allum. Cuarto árbitro: Twanyanyukwa Antsino.

Twanyanyukwa Antsino. VAR: Maria Rivet.

Maria Rivet. AVAR: Rodrigo Carvajal.

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