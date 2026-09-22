Colombia

Posibles alineaciones de Colombia vs Corea del Norte por la semifinal del Mundial Femenino sub 20

Publicado por Sebastian Vallejo

La ‘Tricolor’ espera dar el golpe ante las vigentes campeonas e instalarse en la cita cumbre del certamen.

Colombia vs Corea del Norte
Colombia vs Corea del Norte: posibles nóminas | Claro Sports

El sueño de una final se hace más grande para la Selección Colombia Femenina. La ‘Tricolor’, de menos a más en el certamen, ha dado golpes de autoridad frente a equipos que, en el papel, se veían como favoritos para seguir vivos en la competición. Ahora se le viene el reto más exigente previo a la cita cumbre: enfrentarse otra vez a la actual campeona.

Con bajas sensibles, como la de Juana Ortegón y Sintia Cabezas, el cuadro dirigido por Carlos Paniagua espera darse revancha luego de lo ocurrido en fase de grupos. Las asiáticas guardan un registro positivo con goleada 0-3 al conjunto cafetero. A través de Claro Sports, conozca todo lo que debe saber rumbo a este duelo, que tendrá el pitazo inicial el miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a.m. (hora COL).

Posible alineación de Colombia para la semifinal del Mundial Femenino sub 20

Así formaría Colombia: Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Lina Arboleda; María Baldovino, Isabel Weiner, Mariana Mosquera, Isabella Díaz, Mariana Silva y Valerin Loboa. DT: Carlos Paniagua.

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Posible alineación de Corea del Norte para la semifinal del Mundial Femenino sub 20

Así formaría Corea del Norte: Pak Ju-Yong; Ri Ye-Gyong, Ri Kuk-Hyang, Jong Pok-Yong, Choe Chong-Gum; So Ryu-Gyong, Ro Un-Hyang, Choe Rim-Jong, Jon Il-Chong; Pak Ok-I y Kang Ryu-Mi. DT: Chol-Hak Han.

¿Cómo y dónde ver a Colombia vs Corea del Norte por el Mundial Femenino sub 20?

Este duelo, válido por la ronda de cuatro mejores, se podrá ver a través de las señales abiertas de Caracol TV y RCN TV en Colombia. Así mismo, DSports llevará las emociones del compromiso por televisión paga. Por streaming, las plataformas de Ditu y DGO transmitirán el duelo de la ‘Tricolor’.

Últimos partidos de la Selección Colombia Femenina sub 20

  • 20.09.2026 | Nigeria 0-1 Colombia | Cuartos de final.
  • 17.09.2026 | Polonia 0-1 Colombia | Octavos de final.
  • 13.09.2026 | Colombia 0-3 Corea del Norte | Fecha 3.
  • 10.09.2026 | Colombia 0-0 Portugal | Fecha 2.
  • 07.09.2026 | Costa Rica 1-3 Colombia | Fecha 1.

Últimos partidos de la Selección de Corea del Norte Femenina sub 20

  • 20.09.2026 | Corea del Norte 2-0 Canadá | Cuartos de final.
  • 17.09.2026 | Corea del Norte 2-0 Japón | Octavos de final.
  • 13.09.2026 | Colombia 0-3 Corea del Norte | Fecha 3.
  • 10.09.2026 | Corea del Norte 4-0 Costa Rica | Fecha 2.
  • 07.09.2026 | Corea del Norte 2-0 Portugal | Fecha 1.

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¿Quiénes serán los árbitros del juego?

  • Árbitro central: Casey Reibelt.
  • Asistente 1: Emma Kocbek.
  • Asistente 2: Madelaine Allum.
  • Cuarto árbitro: Twanyanyukwa Antsino.
  • VAR: Maria Rivet.
  • AVAR: Rodrigo Carvajal.

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