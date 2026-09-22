Juan Sebastián Molano gana la etapa 1 de la CRO Race 2026 tras imponerse al sprint a Paul Magnier y Tim Torn Teutenberg

El ciclista colombiano del UAE Team Emirates-XRG sale victorioso en el recorrido entre Split y Seget Donji

Juan Sebastián Molano, el vencedor de la etapa 1

La CRO Race 2026 comenzó con victoria de Juan Sebastián Molano. El ciclista colombiano del UAE Team Emirates-XRG se quedó con la etapa 1 de la competencia croata después de imponerse en un sprint final en Seget Donji, donde superó al francés Paul Magnier y al alemán Tim Torn Teutenberg.

La primera jornada de la CRO Race tuvo un recorrido de 167 kilómetros entre Split y Seget Donji, con un perfil de media montaña y un desnivel acumulado de 2,338 metros. La etapa estuvo marcada en sus primeros kilómetros por una fuga integrada por Sam Maisonobe, Gabriele Raccagni, Mihael Štajnar y Mateusz Kostański, quienes llegaron a tener cerca de dos minutos de ventaja sobre el pelotón.

El grupo de escapados fue controlado por equipos como Soudal-QuickStep y Uno-X Mobility, que trabajaron para reducir la diferencia. La fuga fue neutralizada a poco más de 30 kilómetros de la meta, aunque posteriormente Axel van der Tuuk y Sjoerd Bax protagonizaron un nuevo ataque que puso tensión en el cierre de la jornada.

Etapa 1 Tour de Croacia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Split – Seget Donji?

Van der Tuuk y Bax lograron mantenerse al frente durante los últimos kilómetros y conservaron una diferencia cercana a los 15 segundos cuando faltaban nueve kilómetros para la llegada. Sin embargo, el trabajo del UAE Team Emirates-XRG y otros equipos del pelotón permitió reducir la distancia hasta alcanzar a los escapados a menos de 500 metros de la meta.

En el sprint definitivo, Juan Sebastián Molano lanzó su aceleración en los metros finales y consiguió la victoria de etapa. El colombiano superó a Paul Magnier, quien terminó segundo después de intentar remontar desde posiciones posteriores, mientras que Tim Torn Teutenberg completó el podio para Lidl-Trek.

Cro Race 2026 en vivo: resultados etapa 1 y clasificación general de este 22 de septiembre

Para Molano significó su segunda victoria de etapa en la CRO Race y su primer triunfo desde febrero. Además, el corredor del UAE Team Emirates-XRG se convirtió en el primer líder de la edición 2026 de la carrera croata.

Clasificación general del Tour de Croacia 2026, al momento: etapa 1

Tras la primera jornada, Juan Sebastián Molano ocupa el primer lugar de la clasificación general con un tiempo de 3:58:06 horas. Paul Magnier y Tim Torn Teutenberg completan las posiciones principales al terminar con el mismo tiempo que el colombiano.

El top 10 de la etapa 1 quedó conformado por Juan Sebastián Molano, Paul Magnier, Tim Torn Teutenberg, Žak Eržen, Enrico Zanoncello, Sergi Darder Gari, Antonio Tiberi, Matis Louvel, Brody Mcdonald y Gabriele Bessega.

Posición Corredor Equipo Tiempo 1 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates-XRG 3:58:06 horas 2 Paul Magnier Soudal-Quick Step m.t. 3 Tim Torn Teutenberg Lidl-Trek m.t. 4 Žak Eržen Bahrain Victorious m.t. 5 Enrico Zanoncello Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 6 Sergi Darder Gari Caja Rural-Seguros RGA m.t. 7 Antonio Tiberi Bahrain Victorious m.t. 8 Matis Louvel NSN Cycling Team m.t. 9 Brody Mcdonald Modern Adventure m.t. 10 Gabriele Bessega Polti-VisitMalta m.t.

¿A qué hora inicia la próxima etapa 2 del Tour de Croacia 2026?

La segunda etapa de la CRO Race 2026 se disputará este miércoles 23 de septiembre entre Biograd na Moru y Novalja, con un recorrido de 114.5 kilómetros. Será la jornada más corta de la edición y presenta un perfil favorable para los velocistas, aunque el viento en las carreteras costeras podría modificar el desarrollo de la carrera.

La transmisión de la etapa 2 estará disponible por Claro Sports Premium en YouTube a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, para seguir en vivo el recorrido de la competencia croata.

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La CRO Race 2026 continuará este miércoles con la etapa 2, donde los corredores buscarán nuevos puntos y posiciones dentro de la clasificación general. Claro Sports seguirá con la transmisión en vivo de la competencia ciclista desde Croacia.

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