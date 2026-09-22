James, Higuita, Cardona y más: los colombianos que llegaron como figuras y no brillaron en la Liga MX

México enfrentará a Colombia en la Fecha FIFA, un duelo que recuerda el paso de varios talentos cafeteros por el fútbol mexicano

Los colombianos que no brillaron en México | Claro Sports

La relación entre el fútbol colombiano y la Liga MX ha tenido capítulos importantes a lo largo de los años. Desde goleadores que dejaron huella hasta futbolistas que encontraron en México una oportunidad para relanzar sus carreras, los jugadores cafeteros han sido protagonistas constantes del campeonato nacional.

Sin embargo, no todos los nombres que llegaron con etiqueta de figura lograron cumplir con las expectativas. Algunos arribaron con grandes antecedentes en Sudamérica o Europa, pero su paso por México quedó lejos de lo esperado. Antes del enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Colombia, repasamos algunos colombianos que pasaron por la Liga MX sin conseguir destacar.

René Higuita: una leyenda mundial que no pudo brillar con Veracruz

Uno de los casos más llamativos es el de René Higuita, histórico portero colombiano que llegó al fÚtbol mexicano para defender la camiseta de Veracruz en 1997. El guardameta arribó con la fama que había construido con Atlético Nacional y la selección colombiana, pero su etapa en los Tiburones Rojos no tuvo el impacto esperado.

Higuita disputó pocos partidos con el conjunto veracruzano y su aventura en México terminó rápidamente. Aunque su nombre quedó marcado en la historia del fÚtbol mundial por su estilo de juego y el famoso “escorpión”, su paso por la Liga MX no alcanzó la relevancia que tuvo en otros equipos.

James Rodríguez: una estrella mundial que no encontró su mejor versión con León

El fichaje de James Rodríguez por León generó una gran expectativa en el futbol mexicano. El colombiano llegó en 2025 después de una carrera que incluyó equipos como Real Madrid, Bayern Munich y Everton, además de ser una de las figuras de su selección.

Su llegada representaba uno de los movimientos más importantes de los últimos años en la Liga MX, pero el mediapunta no consiguió convertirse en el líder que el equipo esperaba. Entre lesiones, adaptación y resultados colectivos, su etapa con los Esmeraldas quedó lejos del impacto que tuvo en Europa y con Colombia.

Edwin Cardona: talento y altibajos con Monterrey

Edwin Cardona llegó a Monterrey como uno de los futbolistas colombianos con mayor talento ofensivo. Su golpeo de balón, visión de juego y capacidad para generar peligro lo colocaban como una pieza importante para Rayados.

Sin embargo, su irregularidad evitó que se consolidara como una figura histórica del club. Además, tuvo diferencias con algunos entrenadores y nunca logró llevar a Monterrey a conquistar un título durante su etapa en el equipo. Años después regresó a México para iniciar una aventura en Tijuana pero el destino no fue muy diferente.

Yimmi Chará: velocidad que no encontró continuidad en Rayados

Otro colombiano que pasó por Monterrey fue Yimmi Chará, quien llegó con antecedentes destacados por su capacidad para desequilibrar por las bandas.

El atacante mostró algunos destellos de su velocidad y habilidad, pero no consiguió establecerse como titular indiscutible bajo las órdenes de Antonio Mohamed. Su paso por Rayados terminó sin convertirse en el jugador determinante que se esperaba.

Jefferson Duque: el goleador de Nacional que no funcionó en Atlas

Después de destacar con Atlético Nacional, Jefferson Duque llegó al Atlas como un delantero con capacidad goleadora comprobada. Su llegada generó ilusión entre los aficionados rojinegros, pero no logró trasladar a México el nivel que mostró en Colombia.

El atacante tuvo una etapa corta con los Zorros y terminó regresando a su país, donde posteriormente recuperó protagonismo en otros equipos.

Wilson Morelo y Wilder Guisao: oportunidades que no se transformaron en éxito

Wilson Morelo llegó a Monterrey procedente de Santa Fe y posteriormente pasó por Pachuca y Dorados. Aunque tuvo algunos momentos positivos, nunca logró ganarse un lugar importante dentro de la Liga MX.

Por su parte, Wilder Guisao arribó a Toluca después de destacar en Atlético Nacional. El extremo colombiano no pudo encontrar regularidad con los Diablos Rojos y tampoco consiguió consolidarse en su posterior paso por Chiapas.

Otros colombianos que buscaron suerte en México

La lista también incluye nombres como John Pajoy, quien pasó por Pachuca y Puebla sin alcanzar la versión que mostró en Atlético Nacional; Eisner Loboa, campeón con León pero con un rendimiento que fue de más a menos después del bicampeonato; y Carlos Lizarazo, quien llegó a Cruz Azul como una apuesta ofensiva, pero las lesiones limitaron completamente su participación.

También aparecen casos como Cristian Martínez Borja con Veracruz y Lobos BUAP, Juan David Pérez con Veracruz, Humberto Osorio Botello con Xolos y Dorados, además de Efraín Cortés y Wilberto Cosme, quienes tuvieron etapas discretas en distintos clubes mexicanos.

Colombia y una larga historia de nombres en la Liga MX

El futbol mexicano ha recibido a decenas de futbolistas colombianos con diferentes resultados. Mientras jugadores como Miguel Calero, Luis Amaranto Perea, Dorlan Pabón, Aquivaldo Mosquera o Julián Quiñones lograron dejar huella, otros nombres llegaron con grandes expectativas y terminaron alejados de los reflectores.

El partido entre México y Colombia volverá a reunir a dos selecciones con una relación histórica dentro del fútbol internacional, pero también sirve como recuerdo de aquellos jugadores cafeteros que buscaron escribir su historia en la Liga MX y no lograron hacerlo.

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