Peloteando, en vivo | Miércoles 19 de agosto

El programa de Claro Sports analiza los movimientos de Chivas y América, además de la actividad de Isaac del Toro y el caso de Nick Kyrgios

Este miércoles 19 de agosto, Peloteando de Claro Sports llega con una agenda marcada por el mercado de fichajes y la actualidad internacional. Chivas será uno de los principales temas después de que avanzaran las negociaciones con Olympiacos por Armando ‘Hormiga’ González, mientras Raúl ‘Tala’ Rangel despertó interés en Croacia y podría convertirse en otro futbolista rojiblanco con opciones de continuar su carrera en el fútbol europeo.

El programa también analizará el momento del América de Guillermo Almada, que atraviesa un proceso de renovación durante el Apertura 2026. Fuera de la Liga MX, Isaac del Toro regresa a las carreteras para entrar en acción en el Tour de Alemania, una nueva prueba dentro de la temporada del ciclista mexicano.

La jornada se completa con la actualidad del tenis y el caso de Nick Kyrgios, quien enfrenta una suspensión tras dar positivo por un metabolito de cocaína. Sigue el análisis, las noticias y los temas que marcan la agenda deportiva nacional e internacional en el streaming de Peloteando, a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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