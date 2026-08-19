Clasificación general de la Vuelta a Alemania 2026 del Prólogo: ¿Cómo quedó Isaac del Toro hoy 19 de agosto?

Con un tiempo de 3:08, Del Toro superó al francés Paul Magnier por dos segundos y lideró la clasificación general

Isaac del Toro inició la Vuelta a Alemania 2026 con un triunfo. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG se impuso en el prólogo disputado en Bad Orb y se convirtió en el primer líder de la clasificación general.

La competencia comenzó con una contrarreloj individual de 2.6 kilómetros, un recorrido en el que Del Toro detuvo el cronómetro en 3 minutos y 8 segundos. Su registro le permitió superar por dos segundos al francés Paul Magnier, quien había establecido previamente el tiempo de referencia.

El mexicano fue uno de los últimos corredores en tomar la salida y afrontó el recorrido con los registros de sus principales rivales ya establecidos. Durante los 2.6 kilómetros mantuvo el ritmo en las curvas y en el ascenso incluido en el trazado para terminar con una velocidad promedio cercana a los 49.8 kilómetros por hora.

Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026: ¿En qué lugar quedó el ciclista mexicano?

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Isaac del Toro terminó en el primer lugar del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026, resultado que además le permitió colocarse al frente de la clasificación general después del primer día de competencia.

El integrante del UAE Team Emirates-XRG registró 3:08, dos segundos menos que Paul Magnier, representante del Soudal-Quick Step, quien concluyó segundo con 3:10. El francés había llegado a esta prueba después de conquistar la ADAC Cyclassics y estableció durante varios minutos el tiempo a superar.

La tercera posición correspondió a Laurenz Rex, también del Soudal-Quick Step, quien terminó a cinco segundos de Del Toro. Marco Haller registró la misma diferencia, aunque apareció en el cuarto puesto de la clasificación.

El resultado también dejó a otros corredores dentro de una diferencia menor a 10 segundos respecto al mexicano. Andrea Raccagni Noviero quedó a seis, mientras que Benjamin Thomas, António Morgado, Giulio Ciccone y Tibor del Grosso finalizaron a siete segundos.

Así queda la clasificación de la Vuelta a Alemania 2026 tras el Prólogo

Después de los 2.6 kilómetros disputados con salida y llegada en Bad Orb, Isaac del Toro encabeza la clasificación. Los primeros lugares quedaron de la siguiente manera:

Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 3:08 Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) — a 0:02 Laurenz Rex (BEL/Soudal-Quick Step) — a 0:05 Marco Haller (AUT/Tudor Pro Cycling) — a 0:05 Andrea Raccagni Noviero (ITA/Soudal-Quick Step) — a 0:06 Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) — a 0:07 António Morgado (POR/UAE Emirates-XRG) — a 0:07 Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) — a 0:07 Tibor del Grosso (NED/Alpecin-Premier Tech) — a 0:07 Tobias Müller (GER/Unibet Rose Rockets) — a 0:07 Joren Bloem (NED/Unibet Rose Rockets) — a 0:08 Nils Politt (GER/UAE Emirates-XRG) — a 0:08 Gorka Sorarrain (ESP/Caja Rural-RGA) — a 0:08 Danny van Poppel (NED/Red Bull-Bora) — a 0:09 Mathias Vacek (CZE/Lidl-Trek) — a 0:10 John Degenkolb (GER/Picnic-PostNL) — a 0:10 Stefano Oldani (ITA/Caja Rural-RGA) — a 0:10 Maximilian Schachmann (GER/Soudal-Quick Step) — a 0:10 Jesper Stiansen (NOR/Tudor Pro Cycling) — a 0:11 Alberto Bruttomesso (ITA/Bahrain-Victorious) — a 0:11 Benjamin Boos (GER/Rembr-Rad-net) — a 0:11 Felix Groß (GER/Selección de Alemania) — a 0:11 Ben Jochum (GER/Lotto Kern-Haus Outlet M.) — a 0:12 Rainer Kepplinger (AUT/Bahrain-Victorious) — a 0:12 Marc Hirschi (SUI/Tudor Pro Cycling) — a 0:12 Pascal Eenkhoorn (NED/Soudal-Quick Step) — a 0:12 Mil Morang (LUX/Lotto Kern-Haus Outlet M.) — a 0:12 Nikias Arndt (GER/Bahrain-Victorious) — a 0:13 Henri Uhlig (GER/Alpecin-Premier Tech) — a 0:13 Iúri Leitão (POR/Caja Rural-RGA) — a 0:13 Maximilian Walscheid (GER/Lidl-Trek) — a 0:13 Edoardo Zambanini (ITA/Bahrain-Victorious) — a 0:13 Lorenzo De Longhi (ITA/Cofidis) — a 0:13 Alexander Hajek (AUT/Red Bull-Bora) — a 0:14 Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike) | 00h 03′ 22” Robin Donzé (Tudor Pro Cycling Team) | 00h 03′ 22” Guus Van den Eijnden (Alpecin-Premier Tech) | 00h 03′ 22” Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) | 00h 03′ 22” Senna Remijn (Alpecin-Premier Tech) | 00h 03′ 22” Natnael Tesfazion (Movistar Team) | 00h 03′ 23”

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