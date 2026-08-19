Isaac del Toro en vivo: transmisión del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 y resultado de la carrera

Isaac del Toro y lista completa de ciclistas para el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026

Este es el orden de salida del prólogo de La Vuelta a Alemania, destaca que Isaac del Toro será de los últimos en salir en la ruta cronometrada

1 | Jakob Neumann | TSM

2 | Jonathan Malte Rottmann | LKH

3 | Leon Arenz | RRN

4 | Gorka Corres Ibañez de Opakua | CJR

5 | Martijn Rasenberg | URR

6 | Mees Vlot | TPP

7 | Luc Wirtgen | TUD

8 | Jan Maas | COF

9 | Fran Miholjević | TBV

10 | Henri Uhlig | APT

11 | Pavel Novák | MOV

12 | Bart Lemmen | TVL

13 | Alessio Magagnotti | RBH

14 | Dries Van Gestel | SOQ

15 | Tim Torn Teutenberg | LTK

16 | Matteo Vanden Wijngaert | UAD

17 | Georg Zimmermann | GER

18 | Lennart Voege | TSM

19 | Joshua Huppertz | LKH

20 | Miguel Heidemann | RRN

21 | Ellande Larronde | CJR

22 | Clément Venturini | URR

23 | Alan Jousseaume | TEN

24 | Ko Molenaar | TPP

25 | Florian Stork | TUD

26 | Jenthe Biermans | COF

27 | Edoardo Zambanini | TBV

28 | Niels Vandeputte | APT

29 | Pelayo Sanchez Mayo | MOV

30 | Thomas William Smith | TVL

31 | Giulio Pellizzari | RBH

32 | Paul Magnier | SOQ

33 | Matteo Sobrero | LTK

34 | Moritz Mauss | UAD

35 | Jonas Rutsch | GER

36 | Matthew Walls | TSM

37 | Alexandre Kess | LKH

38 | Ole Theiler | RRN

39 | Joan Bou Company | CJR

40 | Lander Loockx | URR

41 | Theo Hebert | TEN

42 | Roy Hoogendoorn | TPP

43 | Jesper Stiansen | TUD

44 | Lorenzo De Longhi | COF

45 | Phil Bauhaus | TBV

46 | Guus Van den Eijnden | APT

47 | Michel Hebmann | MOV

48 | Tijmen Graat | TVL

49 | Danny Van Poppel | RBH

50 | Maximilian Schachmann | SOQ

51 | Mathias Vacek | LTK

52 | Vegard Stake Laengen | UAD

53 | Paul Voss | GER

54 | Noé Ury | TSM

55 | Mil Morang | LKH

56 | Julian Borresch | RRN

57 | Stefano Oldani | CJR

58 | Rory Townsend | URR

59 | Mathieu Burgaudeau | TEN

60 | Niklas Märkl | TPP

61 | Marc Hirschi | TUD

62 | Yael Joalland | COF

63 | Alberto Bruttomesso | TBV

64 | Senna Remijn | APT

65 | Juan Pedro López | MOV

66 | Wilco Kelderman | TVL

67 | Giovanni Aleotti | RBH

68 | Andrea Raccagni Noviero | SOQ

69 | Max Walscheid | LTK

70 | António Tomas Morgado | UAD

71 | Felix Groß | GER

72 | Alvaro Sagrado Perez | TSM

73 | Arno Wallenborn | LKH

74 | Johannes Adamietz | RRN

75 | Gorka Sorarrain Agirrezabala | CJR

76 | Joren Bloem | URR

77 | Fabien Doubey | TEN

78 | John Degenkolb | TPP

79 | Robin Donzé | TUD

80 | Dylan Teuns | COF

81 | Nikias Arndt | TBV

82 | Tibor Del Grosso | APT

83 | Nelson Oliveira | MOV

84 | Louis Barré | TVL

85 | Jarrad Drizners | RBH

86 | Pascal Eenkhoorn | SOQ

87 | Giulio Ciccone | LTK

88 | Nils Politt | UAD

89 | Patrick Reißig | GER

90 | Edgar David Cadena Martinez | TSM

91 | Ben Felix Jochum | LKH

92 | Benjamin Boos | RRN

93 | Iúri Gabriel Dantas Leitão | CJR

94 | Tobias Müller | URR

95 | Alexys Brunel | TEN

96 | Frank van den Broek | TPP

97 | Marco Haller | TUD

98 | Benjamin Thomas | COF

99 | Rainer Kepplinger | TBV

100 | Luca Vergallito | APT

101 | Natnael Tesfazion | MOV

102 | Ian Kings | TVL

103 | Alexander Hajek | RBH

104 | Laurenz Rex | SOQ

105 | Carlos Verona | LTK

106 | Isaac Del Toro | UAD

107 | Dominik Röber | GER