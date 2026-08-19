Isaac del Toro en vivo: transmisión del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 y resultado de la carrera
Sigue en vivo el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 donde correrá el mexicano Isaac del Toro
En estos momentos toma la salida Niels Vandeputte, del Alpecin-Premier Tech (APT), quien aparece con el número 28 en el orden de salida del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026. Hasta ahora, Henri Uhlig mantiene el mejor registro con 3:21, seguido muy de cerca por Teutenberg a 0.1 segundos, Lemmen a 0.2, Wirtgen a 0.3 y Magagnotti a 0.4. Las diferencias son mínimas en este arranque de competencia.
¿A qué hora salen Isaac del Toro y Edgar Cadena?
Los ciclistas mexicanos están listos para hacer su presentación en el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026. Isaac del Toro será el penúltimo corredor en tomar la salida, con el número 106, y se espera que inicie su recorrido cerca de las 7:40 horas, tiempo del centro de México. Antes aparecerá Edgar David Cadena, quien partirá en el puesto 90, aproximadamente a las 7:30 horas, en una jornada de 2.6 kilómetros que servirá para establecer las primeras diferencias de la competencia.
Henri Uhlig, la actual referencia
Por ahora, el mejor registro del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 pertenece a Henri Uhlig, corredor alemán del Alpecin-Premier Tech (APT). El ciclista detuvo el cronómetro en 3:21.13 minutos sobre los 2.6 kilómetros del recorrido y se coloca como la referencia provisional mientras continúan tomando la salida el resto de los participantes.
¡Cae Martijn Rasenberg!
Primera caída del día en el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026. Martijn Rasenberg, corredor neerlandés del URR, pierde el control en una de las curvas y termina sobre el pavimento, que además se encuentra mojado. El incidente complica su recorrido en este prólogo inicial, donde cualquier segundo puede marcar diferencias importantes.
¡Arranca el prólogo de la Vuelta a Alemania!
¡Arranca el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026! Los primeros corredores ya toman la salida en esta jornada inicial, con Jakob Neumann, del TSM, como el encargado de abrir la actividad. El alemán establece la primera referencia de tiempo sobre un recorrido corto de 2 kilómetros y 600 metros, que servirá para comenzar a tomar ritmo desde el primer día de competencia.
Isaac del Toro y lista completa de ciclistas para el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026
Este es el orden de salida del prólogo de La Vuelta a Alemania, destaca que Isaac del Toro será de los últimos en salir en la ruta cronometrada
1 | Jakob Neumann | TSM
2 | Jonathan Malte Rottmann | LKH
3 | Leon Arenz | RRN
4 | Gorka Corres Ibañez de Opakua | CJR
5 | Martijn Rasenberg | URR
6 | Mees Vlot | TPP
7 | Luc Wirtgen | TUD
8 | Jan Maas | COF
9 | Fran Miholjević | TBV
10 | Henri Uhlig | APT
11 | Pavel Novák | MOV
12 | Bart Lemmen | TVL
13 | Alessio Magagnotti | RBH
14 | Dries Van Gestel | SOQ
15 | Tim Torn Teutenberg | LTK
16 | Matteo Vanden Wijngaert | UAD
17 | Georg Zimmermann | GER
18 | Lennart Voege | TSM
19 | Joshua Huppertz | LKH
20 | Miguel Heidemann | RRN
21 | Ellande Larronde | CJR
22 | Clément Venturini | URR
23 | Alan Jousseaume | TEN
24 | Ko Molenaar | TPP
25 | Florian Stork | TUD
26 | Jenthe Biermans | COF
27 | Edoardo Zambanini | TBV
28 | Niels Vandeputte | APT
29 | Pelayo Sanchez Mayo | MOV
30 | Thomas William Smith | TVL
31 | Giulio Pellizzari | RBH
32 | Paul Magnier | SOQ
33 | Matteo Sobrero | LTK
34 | Moritz Mauss | UAD
35 | Jonas Rutsch | GER
36 | Matthew Walls | TSM
37 | Alexandre Kess | LKH
38 | Ole Theiler | RRN
39 | Joan Bou Company | CJR
40 | Lander Loockx | URR
41 | Theo Hebert | TEN
42 | Roy Hoogendoorn | TPP
43 | Jesper Stiansen | TUD
44 | Lorenzo De Longhi | COF
45 | Phil Bauhaus | TBV
46 | Guus Van den Eijnden | APT
47 | Michel Hebmann | MOV
48 | Tijmen Graat | TVL
49 | Danny Van Poppel | RBH
50 | Maximilian Schachmann | SOQ
51 | Mathias Vacek | LTK
52 | Vegard Stake Laengen | UAD
53 | Paul Voss | GER
54 | Noé Ury | TSM
55 | Mil Morang | LKH
56 | Julian Borresch | RRN
57 | Stefano Oldani | CJR
58 | Rory Townsend | URR
59 | Mathieu Burgaudeau | TEN
60 | Niklas Märkl | TPP
61 | Marc Hirschi | TUD
62 | Yael Joalland | COF
63 | Alberto Bruttomesso | TBV
64 | Senna Remijn | APT
65 | Juan Pedro López | MOV
66 | Wilco Kelderman | TVL
67 | Giovanni Aleotti | RBH
68 | Andrea Raccagni Noviero | SOQ
69 | Max Walscheid | LTK
70 | António Tomas Morgado | UAD
71 | Felix Groß | GER
72 | Alvaro Sagrado Perez | TSM
73 | Arno Wallenborn | LKH
74 | Johannes Adamietz | RRN
75 | Gorka Sorarrain Agirrezabala | CJR
76 | Joren Bloem | URR
77 | Fabien Doubey | TEN
78 | John Degenkolb | TPP
79 | Robin Donzé | TUD
80 | Dylan Teuns | COF
81 | Nikias Arndt | TBV
82 | Tibor Del Grosso | APT
83 | Nelson Oliveira | MOV
84 | Louis Barré | TVL
85 | Jarrad Drizners | RBH
86 | Pascal Eenkhoorn | SOQ
87 | Giulio Ciccone | LTK
88 | Nils Politt | UAD
89 | Patrick Reißig | GER
90 | Edgar David Cadena Martinez | TSM
91 | Ben Felix Jochum | LKH
92 | Benjamin Boos | RRN
93 | Iúri Gabriel Dantas Leitão | CJR
94 | Tobias Müller | URR
95 | Alexys Brunel | TEN
96 | Frank van den Broek | TPP
97 | Marco Haller | TUD
98 | Benjamin Thomas | COF
99 | Rainer Kepplinger | TBV
100 | Luca Vergallito | APT
101 | Natnael Tesfazion | MOV
102 | Ian Kings | TVL
103 | Alexander Hajek | RBH
104 | Laurenz Rex | SOQ
105 | Carlos Verona | LTK
106 | Isaac Del Toro | UAD
107 | Dominik Röber | GER
¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Alemania y dónde ver por TV y online?
La Vuelta a Alemania 2026 podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, tanto en su página web como en el canal oficial de YouTube, además de tener todos los detalles en el minuto a minuto.
A qué hora corre Isaac del Toro el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 hoy 19 de agosto?
La Vuelta a Alemania dará inicio a las 6:00 horas, tiempo de la Ciudad de México el miércoles 19 de agosto, aunque Isaac del Toro será de los últimos en salir debido a las clasificaciones otorgadas para el prólogo.
La Vuelta a Alemania, en vivo
La Vuelta a Alemania 2026 comienza con un prólogo que pondrá a prueba la velocidad y precisión de los corredores en un recorrido de apenas 2.5 kilómetros por las calles de Bad Orb. La contrarreloj individual será la primera oportunidad para establecer diferencias en la clasificación general, aunque los márgenes entre los favoritos podrían ser mínimos.
La jornada reunirá a varios especialistas en este tipo de esfuerzos, entre ellos Georg Zimmermann, Maximilian Schachmann, Marc Hirschi, Nelson Oliveira, Giulio Ciccone y Matteo Sobrero. Entre los principales nombres también aparece Isaac del Toro, quien será uno de los últimos corredores en tomar la salida.
Todo está listo en Bad Orb para el inicio de la Vuelta a Alemania 2026, con los primeros tiempos de la clasificación general en juego.