Atlético de Madrid busca la cesión de Obed Vargas: cinco clubes buscan al mexicano

La sobrepoblación del mediocampo rojiblanco y la posible llegada de otro refuerzo empujan al mexicano a buscar minutos lejos de Madrid

El jugador del Tri buscará minutos fuera | Reuters

El futuro inmediato de Obed Vargas estará lejos del Atlético de Madrid. La directiva rojiblanca decidió buscarle una cesión durante la temporada 2026-2027, una medida motivada por la competencia en el mediocampo y la necesidad de que el futbolista mexicano tenga continuidad. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, cuatro equipos de España y uno de Países Bajos ya manifestaron interés en incorporarlo.

La competencia deja a Obed Vargas sin espacio en el Atlético

El Atlético de Madrid tomó la determinación de prestar a Obed Vargas durante el actual mercado de fichajes, según la información publicada por César Luis Merlo. La decisión no supone una ruptura con el mediocampista de 21 años ni abre la puerta a una venta definitiva, sino que forma parte de un proyecto pensado para que acumule minutos antes de regresar a competir por un puesto.

El principal obstáculo para el mexicano se encuentra en una zona media con numerosas alternativas para Diego Simeone. Koke, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza aparecen como sus competidores directos, mientras el conjunto colchonero analiza la incorporación de otro futbolista para ese sector. El panorama reduce las posibilidades de que Vargas reciba la regularidad necesaria durante la campaña.

La competencia con Rodrigo Mendoza habría sido uno de los factores considerados por el cuerpo técnico. Ambos son parte del grupo de jugadores jóvenes del Atlético, pero el español ganó terreno durante la pretemporada. Vargas, pese a marcar su primer gol con la camiseta rojiblanca en los partidos de preparación, no tendría asegurado un volumen importante de minutos oficiales.

Esta postura representa un ajuste al plan que el Atlético había trazado tras contratarlo en febrero de 2026. El club español adquirió sus derechos procedente del Seattle Sounders y lo vinculó hasta el 30 de junio de 2030. La duración del contrato refleja que la institución mantiene su confianza en el mexicano y que la cesión responde a una necesidad deportiva de corto plazo, no a la intención de desprenderse de él.

Vargas tuvo actividad después de incorporarse al equipo durante la segunda mitad de la temporada anterior, aunque su participación disminuyó en la recta final. Posteriormente formó parte de la selección mexicana en la Copa Mundial de 2026 y volvió a Madrid para realizar la pretemporada. Su objetivo era ganarse un lugar en la plantilla de Simeone, pero el sobrecupo de mediocampistas terminó por modificar el escenario.

La directiva busca ahora un destino en el que pueda competir con frecuencia y continuar su adaptación al fútbol europeo. El Atlético evaluará las condiciones deportivas de cada propuesta, con prioridad en la cantidad de minutos y el papel que tendría Vargas dentro del nuevo equipo. Hasta ahora no existe un acuerdo oficial con alguno de los interesados ni se ha comunicado cuál parte encabeza las negociaciones.

MÁS INFORMACIÓN: Obed Vargas disputa 34 minutos en la remontada del Atlético de Madrid ante Marsella

Los cinco equipos que buscan la cesión del mexicano

Getafe, Deportivo Alavés, Valencia y Sevilla son los cuatro clubes de LaLiga que preguntaron por Obed Vargas, mientras que el Feyenoord aparece como la alternativa fuera de España. Los cinco conjuntos habrían manifestado un interés formal en concretar su préstamo, aunque el Atlético todavía debe estudiar qué proyecto ofrece mejores condiciones para su desarrollo.

Permanecer en LaLiga permitiría al mediocampista continuar su proceso de adaptación al fútbol español sin cambiar de competición. Getafe, Alavés, Valencia y Sevilla representan escenarios distintos, pero cualquiera de ellos mantendría a Vargas bajo observación directa del Atlético. La participación que cada institución pueda garantizarle será un elemento determinante antes de cerrar la operación.

Feyenoord ofrece una ruta diferente. El equipo de Róterdam compite en la Eredivisie y cuenta con antecedentes recientes de futbolistas mexicanos en su plantilla, después del paso de Santiago Gimenez. La opción neerlandesa podría darle a Vargas una experiencia internacional distinta, aunque el Atlético deberá valorar el nivel de competencia interna y el espacio disponible en el mediocampo.

El mexicano llegó a Europa después de completar su proceso formativo con Tacoma Defiance y Seattle Sounders. De acuerdo con el Atlético, disputó 158 encuentros oficiales, marcó ocho goles y repartió 11 asistencias con el conjunto de la MLS. También conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022 y la Leagues Cup en 2025 antes de cumplir su objetivo de jugar con el club rojiblanco.

La cesión tampoco representa un cambio en la consideración que el Atlético tiene sobre su potencial. El plan reportado consiste en que Vargas gane experiencia, se consolide en un equipo competitivo y posteriormente regrese a Madrid para disputar la titularidad. La elección de su próximo club será, por lo tanto, una decisión relacionada con su crecimiento y no solamente una solución para reducir el número de mediocampistas.

Mientras avanzan las conversaciones, Vargas continúa vinculado al conjunto colchonero y a la espera de que se defina su destino. El Atlético todavía no ha anunciado oficialmente su salida ni el equipo que recibirá al mexicano, pero los cinco interesados colocan al jugador ante una decisión que puede marcar su primera temporada completa en el fútbol europeo.

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