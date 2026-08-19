La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes serán los nominados de este miércoles 19 de agosto?

Mariana Ochoa es la primera nominada de la semana tras ser elegida por Gema Garoa, la líder de la semana

La Casa de los Famosos: Quién saldrá nominado este miércoles | @LaCasaFamososMx

Las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 tendrán una dinámica diferente esta semana, luego de que se anunciara una modificación en el proceso que los habitantes conocerán justo cuando ingresen al Confesionario.

La gala de nominación se realizará este miércoles 19 de agosto, mientras que Mariana Ochoa ya forma parte de la placa después de que Gema Garoa, la nueva líder de la semana, utilizara su beneficio de nominación directa y cara a cara.

A continuación, te contamos a qué hora y dónde ver la gala, quiénes están nominados hasta el momento, cómo votar y quiénes forman parte de la temporada.

¿A qué hora y dónde ver en vivo las nominaciones de hoy en La Casa de los Famosos México 2026?

La gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 se llevará a cabo este miércoles 19 de agosto, y dará inicio a las 22:00 horas, tiempo de la Ciudad de México y se podrá seguir en el Canal 5 de tv abierta y en VIX.

Durante la transmisión se conocerán los resultados de las nominaciones de los habitantes y quedará definida la placa de candidatos a la eliminación, después de una jornada que tendrá una dinámica diferente dentro del Confesionario. Cada uno deberá tomar uno de los 15 puerquitos colocados en una mesa giratoria antes de entrar al Confesionario. Después de realizar su nominación, tendrá que romperlo para descubrir la consigna que le corresponde.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026, al momento?

Mariana Ochoa es la primera nominada de la semana en La Casa de los Famosos México 2026. La cantante fue señalada directamente por Gema Garoa, quien obtuvo el liderazgo de la semana y decidió utilizar su beneficio de nominación directa y cara a cara.

La nueva líder explicó que tomó esta decisión debido a que Mariana tuvo la posibilidad de salir de la competencia durante un periodo, por lo que consideró que contaba con cierta ventaja respecto al resto de los habitantes. “Me parece que todos llevamos aquí el mismo tiempo encerrados y la única persona que pudo salir nos lleva algo de ventaja, que en este caso es Mariana”, explicó Gema frente a sus compañeros.

El resto de la placa se conocerá durante la gala de nominación del miércoles. Entre los habitantes que han comenzado a sonar como posibles nominados se encuentran Ese Pérez, Memo Schutz y Flor Vigna. También se ha mencionado a Yahir, después de sus recientes quejas relacionadas con la forma en que se organiza la comida dentro de la casa.

¿Cómo votar por los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026? Paso a paso

La votación en La Casa de los Famosos México 2026 es positiva, por lo que el público debe elegir al habitante que quiere salvar para que continúe en la competencia. El habitante que reciba menos votos será quien abandone el reality show.

La votación abre y cierra los miércoles, jueves y viernes, además de los domingos durante la gala de eliminación. El cierre de cada jornada se produce cuando Galilea Montijo lo anuncia durante la transmisión.

Para votar, el número de votos disponibles depende del lugar desde donde participe el espectador:

México: un voto gratis y 10 votos adicionales con una cuenta de ViX Premium.

un voto gratis y 10 votos adicionales con una cuenta de ViX Premium. Fuera de México: 10 votos para quienes se encuentren en los países de Latinoamérica habilitados, utilizando una cuenta de ViX Premium.

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de habitantes

La temporada 2026 de La Casa de los Famosos México comenzó con 15 habitantes, quienes participan en una competencia que combina nominaciones, liderazgo y diferentes dinámicas dentro de la casa.

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