Aldaír Quintana suma méritos para volver a la Selección Colombia

El portero nuevamente fue héroe en la Copa Libertadores con Independiente del Valle.

Aldaír Quintana, portero colombiano | Vizzor

Aldaír Quintana es sinónimo de garantía bajo los tres palos. Así lo ha demostrado en su reciente ciclo con Independiente del Valle, el mejor equipo de Ecuador en la actualidad. Los números lo dicen todo: ya suma 14 victorias consecutivas por todo concepto.

El apodado ‘IDV’ llegó con pergaminos de candidato al Manuel Murillo Toro para medirse ante el Deportes Tolima por la ida de octavos. No fue su partido más vistoso, pero le alcanzó para un apretado 0-1 que pone todo cuesta arriba para el ‘Pijao’ en Ecuador. Muy temprano, a los once minutos, Aron Rodríguez se encargó de anotar el único gol del compromiso.

Una muy buena cuota del resultado a favor, sin duda, le pertenece a Quintana. Para muchos fue el héroe del equipo ecuatoriano por salvar el cero en su pórtico. Cinco intervenciones en total, dos de ellas providenciales, le permitieron convertirse en la figura del duelo

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“Contentos con la victoria. Se sacó un gran resultado en una plaza compleja ante un equipo que juega muy bien. Sacamos un resultado importante para lo que va a ser el partido de vuelta”, reseñó después del compromiso en la transmisión oficial.

“Sabíamos de las virtudes del Tolima. Es un equipo que se asocia muy bien para jugar, busca muchos pases. Entonces tratamos de cerrarle los espacios que más podíamos y bueno, fue importante mantener el cero y el gol que nos puso en ventajas”, complementó.

¿Merece la Selección Colombia?

Cada actuación le deja un pequeño recado a Néstor Lorenzo por su nivel actual. A lo largo del año ha sumado 39 titularidades, de las cuales dejó su valla invicta en 18 ocasiones. Como si fuera poco, lleva 87 salvadas hasta la fecha, más de dos por partido en un promedio total.

Nivel que da cierta esperanza en la búsqueda del recambio de opciones bajo los tres palos. Sumado a Álvaro Montero, con su nivel en alza desde que llegó a Boca Juniors, el tolimense entra como una opción fuerte.

Por lo pronto, el onceno ecuatoriano va encaminado a estirar su racha de victorias. El próximo martes 25 de agosto será la revancha ante Tolima en el Estadio Banco de Guayaquil de Quito, pero primero deberá hacer lo propio de visita contra Leones el viernes 21, por la fecha 26 de la Liga Pro de Ecuador. Son líderes absolutos con 64 unidades, 22 por encima de Macará en la tabla de posiciones.

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