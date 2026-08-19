Isaac del Toro celebra su triunfo en Alemania: “Había que correr riesgos y los corrí”

El mexicano ganó el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026, tomó el liderato general y destacó la dificultad técnica del recorrido de 2.6 kilómetros

Isaac del Toro comenzó la Vuelta a Alemania 2026 con victoria y liderato general después de imponerse en el prólogo de 2.6 kilómetros. El mexicano del UAE Team Emirates XRG detuvo el cronómetro en 3:08.48 minutos y superó por 1.73 segundos al francés Paul Magnier, quien tenía el mejor registro antes de la salida del ciclista de Ensenada.

Tras subir al podio, Del Toro reconoció que la referencia establecida por Magnier había elevado la exigencia del recorrido. “Era un día duro para todos, salimos a darlo todo. No sabía si podría mejorar el tiempo de Magnier porque era muy bueno”, explicó el mexicano después de conseguir el primer triunfo de esta edición.

El trazado presentó además sectores técnicos en los que Del Toro decidió aumentar el riesgo para buscar diferencias. “Había que correr riesgos porque eran unas curvas muy técnicas, sobre todo después del descenso”, señaló. El mexicano agregó: “Salimos a darlo con todo, había que correr riesgos y los corrí hasta donde podía”.

Del Toro explicó que la parte final exigía un esfuerzo similar al de una definición de velocidad. “Sí, fue difícil. Fuimos a fondo desde el principio. Entendimos que al final las últimas curvas eran como si fuera un sprint. He podido tomar ventaja sobre otros rivales directos”, detalló después de colocarse al frente de la clasificación.

El resultado también confirmó su regreso a la competencia después de un periodo destinado a recuperarse físicamente, tras el tercer lugar obtenido en el Tour de Francia 2026. Aunque su reaparición se dio el domingo pasado en la Clásica de Hamburgo: “Me siento bastante bien. Tuvimos semanas de recuperación y estoy feliz de estar de vuelta”, comentó. Más adelante añadió: “Feliz por estar en esta posición, por estar de vuelta con los chicos”.

Pese a comenzar con ventaja sobre algunos de los corredores señalados para disputar la clasificación general, Del Toro mantuvo cautela sobre el desarrollo de las siguientes etapas. “En el papel es una carrera con algunas sorpresas, no es fácil, tiene sus trucos. Vamos a tratar de sostenernos”. Cuando fue cuestionado sobre lo que puede ocurrir durante el resto de la competencia, respondió: “Vamos a ver qué pasa”.

El mexicano cerró la jornada como ganador del prólogo y primer líder de la Vuelta a Alemania 2026 antes de afrontar la primera etapa en línea, programada sobre 215.3 kilómetros. “Es muy especial. Fue muy difícil. Muy feliz, orgulloso del equipo. Emocionado”, resumió Del Toro tras un resultado que le permitió comenzar la carrera con ventaja sobre sus principales rivales.

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