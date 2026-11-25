Por quinta temporada consecutiva, el Clásico Regio definirá al campeón de la Liga Mayor del fútbol americano colegial en México. Conoce la fecha, horario y dónde mirar el partido entre UANL y el Tec de Monterrey

Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey: dónde ver la final ONEFA 2026|Claro Sports

Por quinta temporada consecutiva, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey se enfrentan en la final de la ONEFA. Los dos mejores programas del fútbol americano colegial de México se verán las caras para coronar al campeón de la Liga Mayor 2026.

De 2002 a este 2026, la final ha sido la misma en el fútbol americano colegial en México, un récord de ediciones consecutivas para la ONEFA unificada. De 1996 a 1999, Borregos Monterrey y Aztecas se enfrentaron en cuatro ocasiones, pero ahora llega el quinto Clásico Regio que definirá al campeón de la Liga Mayor. Existe el caso de UANL contra Pumas CU, que jugaron en nueve ocasiones entre 2009 y 2017, pero fue cuando las instituciones privadas no participaban.

Auténticos es el local para la final, ya que ganaron el Clásico Regio de la fase regular en series extras, el cual se disputó hasta el mes de noviembre porque el mal clima impidió que se disputara en la Semana 5. Fue un partido costoso, ya que Borregos Monterrey perdió por lesión a su corredor titular, Fernando Mayen, mientras que la UANL se quedó sin Mirko Martos, su QB titular y sucesor de Sergio ‘Cacho’ Reséndiz, el quarterback del campeonato en 2025.

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En los Playoffs, Auténticos superó sin 59-29 a Borregos Guadalajara en cuartos de final y 28-18 a Borregos Puebla en semifinales, mientras que Borregios se despegó en la segunda mitad de sus dos partidos, superando 41-10 al Tec CEM y 41-16 a Pumas CU para volver a la final.

El equipo de la Autónoma de Nuevo León busca refrendar el título que consiguieron en 2025 en la casa de Borregios, en la que fue la primera ocasión que lograron vencer al Tec en una final de la Liga Mayor tras haber caído en siete ocasiones (2001, 2002, 2005, 2008, 2022, 2023 y 2024).

¿Cuándo y dónde juegan Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres por los Playoffs de la ONEFA 2026 ?

La final de la Liga Mayor se juega este viernes 25 de noviembre, en la casa de Auténticos, el Estadio Gaspar Mass de San Nicolás de los Garza. Será la primera final que se dispute en la UANL desde 2023, ya que las últimas dos fueron en la casa de Borregios, por lo que la Autónoma tendrá la oportunidad de coronarse en su casa ante el eterno rival por primera vez en su historia, ya que en 2025 lo hicieron de visitantes.

Horario y dónde ver en vivo el Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres: canales de TV y transmisión online

El kickoff está programado para este viernes 25 de noviembre en punto de las 19:00 horas, hora local y del centro de México. Se puede seguir la transmisión por el canal de YouTube de la UANL, además de que en Claro Sports haremos el seguimiento minuto a minuto del partido.

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Antecedentes del Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres y últimos resultados en la ONEFA

Auténticos Tigres ganó las últimas dos ediciones del Clásico Regio, pero Borregos Monterrey domina con 58 triunfos, por 36 de la UANL y tres empates en los 97 duelos previos. Estos fueron los últimos cinco resultados:

Estos fueron los resultados de las ocho finales previas de la ONEFA entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres: