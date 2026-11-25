Los Diablos Rojos pasaron de pelear el liderato a cerrar con una victoria en nueve partidos que podría esfumar su gran deseo de Navidad

¿Toluca llegará a la final del Apertura 2026? | Claro Sports.

Toluca enfrenta uno de los cierres de año más exigentes del fútbol mexicano. El equipo de Antonio Mohamed llega a la Liguilla en su momento más irregular del Apertura 2026, pero tiene por delante dos competencias y la posibilidad de provocar una final de Liga MX en plena Navidad.

El contraste es el eje de esta historia: comenzó el torneo con seis victorias en ocho partidos y lo terminó con apenas una en los últimos nueve. Además, deberá superar a Atlas en cuartos de final, viajar a Qatar para disputar la Copa Intercontinental y, si alcanza la final de la Liga MX, regresar para disputar el título el 24 y 27 de diciembre.

La diferencia también se refleja en su posición final. Toluca terminó quinto con 27 puntos (siete juegos ganados, seis empatados y cuatro perdidos) y una diferencia de goles de +12. Quedó detrás de Atlas, cuarto con 28 unidades, lo que obliga a los Diablos a cerrar su serie de cuartos de final como visitantes.

Siete partidos sin ganar y Atlas como su rival en cuartos

El punto de quiebre llegó después del triunfo 1-0 sobre Puebla, el 15 de septiembre. A partir de entonces, Toluca encadenó siete partidos sin victoria, con cinco empates y dos derrotas, una secuencia que lo alejó de los primeros lugares. La goleada 4-0 sobre Monterrey en la jornada 16 puso fin a esa racha, pero la recuperación duró poco. En la última fecha, los Diablos perdieron 2-0 frente a Pachuca y cerraron la fase regular con ocho puntos de los últimos 27 disponibles.

El dato más preocupante está en la defensa: después de recibir seis goles en sus primeros ocho partidos, Toluca permitió 17 en los nueve restantes. Es decir, pasó de 0.75 goles recibidos por encuentro a 1.89.

El cierre actual contrasta con las campañas que llevaron al Toluca de Mohamed a conquistar los títulos del Clausura y Apertura 2025. En los dos torneos que ganó, el equipo llegó con una dinámica positiva. En el Clausura 2026 perdió regularidad y Pachuca lo eliminó en cuartos de final. Ahora enfrenta una situación todavía más complicada, con su peor cierre de fase regular bajo el mando del entrenador argentino, quien además, anunció recientemente que dejará el banquillo de los Diablos al término de la temporada.

El Toluca tiene un antecedente favorable: goleó 5-2 al Atlas en la jornada 8. Sin embargo, aquel partido pertenece a la etapa de mayor rendimiento de los Diablos, antes de la racha de siete encuentros sin ganar.

MÁS INFORMACIÓN: Antonio Mohamed dejará de ser técnico del Toluca tras la Liguilla y la Copa Intercontinental

La desventaja principal es reglamentaria. Atlas terminó mejor ubicado en la clasificación y avanzará si el marcador global queda empatado. Toluca necesita imponerse en el resultado acumulado de los dos partidos para acceder a las semifinales.

¿Toluca cumplirá su sueño de una final navideña? | Claro Sports.

El doble sueño del Toluca: enfrentar al PSG y disputar la final navideña

La participación internacional de Toluca no es un compromiso amistoso. Los Diablos se clasificaron tras conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, con una victoria en penaltis sobre Tigres.

El calendario confirmado por la FIFA contempla hasta tres encuentros en Qatar. Para disputar la final, Toluca tendría que superar dos eliminatorias consecutivas:

9 de diciembre — Derbi de las Américas Toluca vs campeón de la Copa Libertadores, todavía por definirse. 12 de diciembre — Copa Challenger Si gana el primer partido, enfrentará al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. 16 de diciembre — Final Intercontinental Si supera las dos rondas, jugará contra el Paris Saint-Germain.

Por lo anterior, la Liga MX estableció dos escenarios para el Apertura 2026. Si Toluca queda eliminado antes de la final, la serie por el título se disputará el 10 y 13 de diciembre. Si los Diablos alcanzan la final, se recorrerá al 24 y 27 de diciembre, debido a su participación internacional por lo que el conjunto de Antonio Mohamed tiene la ilusión puesta en enfrentar al actual bicampeón de la Champions League y regresar a buscar su título número 13 en Nochebuena y Navidad.

El desafío: recuperar el nivel y competir en dos frentes

El principal problema de Toluca no es solamente la acumulación de partidos, sino el momento en que deberá afrontarlos. El equipo perdió solidez defensiva, dejó escapar puntos en siete jornadas consecutivas y terminó quinto, por lo que ya no cuenta con la ventaja de la posición en la tabla ante Atlas.

Si supera los cuartos, tendrá semifinales a principios de diciembre, antes de viajar a Qatar. Si además alcanza la final de Liga MX, disputará esa serie después de su participación internacional, con un calendario apretado que podría prolongarse hasta el 27 de diciembre.

La pregunta a estas alturas luego de avanzar a la Liguilla es clara: ¿puede un Toluca que apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos recuperar el nivel de campeón justo cuando comienza el tramo más exigente de su temporada?