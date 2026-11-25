Julio Camejo y Manelyk ya están en riesgo de eliminación y este miércoles conocerán quiénes se sumarán a la placa de nominados de la semana 12

La Granja VIP quiénes son los nominados de hoy | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 continúa con las actividades de la semana 12 y este miércoles 25 de noviembre se conocerán los nombres de los participantes que se sumarán a la lista de nominados. Los granjeros tendrán que definir sus votos durante la Asamblea, una dinámica que podría modificar el panorama de la competencia a unos días de la próxima eliminación.

Tras el Duelo de Nominación del martes, Mario ‘Mono’ Osuna consiguió mantenerse fuera de la placa con el apoyo de Ernesto, aunque todavía podría quedar en riesgo durante la Asamblea o el Viernes de la Traición. Por su parte, Kunno tiene garantizada su permanencia durante esta semana gracias a su condición de capataz, por lo que será el único participante que no podrá ser nominado.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Los nombres de los granjeros que se incorporarán a la placa de nominación se conocerán durante la gala de este miércoles 25 de noviembre. Hasta el momento, dos participantes se encuentran en riesgo de abandonar el reality show:

Julio Camejo: recibió la nominación a través del Legado de ‘La Bebeshita’, quien se convirtió en la undécima eliminada de la competencia. Manelyk: perdió el Duelo de Nominación del martes ante Mario ‘Mono’ Osuna.

La lista de nominados todavía podría sufrir modificaciones durante el resto de la semana. El jueves se llevará a cabo la dinámica de La Salvación, en la que uno de los participantes tendrá la oportunidad de abandonar la placa, siempre y cuando no quede bloqueado mediante la actividad de ‘echar tierra’. Posteriormente, el Viernes de la Traición podría generar movimientos entre los granjeros que estarán expuestos a la votación del público.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

El público tiene la oportunidad de intervenir en la permanencia de los participantes de La Granja VIP mediante las votaciones que se habilitan durante la semana. Los seguidores del reality podrán apoyar a su granjero favorito una vez que se abra el proceso correspondiente.

Para emitir tu voto, deberás seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de La Granja VIP.

Localiza el apartado de votaciones.

Consulta la lista de participantes que se encuentran nominados.

Selecciona al granjero que deseas apoyar.

Confirma tu voto conforme a las indicaciones de la plataforma.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Asamblea de La Granja VIP 2026 se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre, cuando los participantes definirán quiénes acompañarán a Julio Camejo y Manelyk en la placa de nominación. El programa de hoy así como todas las actividades de la semana se podrán seguir por TV Azteca, además de Disney Plus.