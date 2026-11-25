Se cumplen seis años de la muerte del campeón del mundo en México 1986, seis profesionales de la salud esperan una sentencia tras la anulación del primer juicio

Diego Armando Maradona | Reuters

Este 25 de noviembre de 2026 se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, una de las figuras más importantes en la historia del fútbol. El argentino falleció a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, en una residencia de Tigre, provincia de Buenos Aires. Su partida provocó homenajes alrededor del mundo y abrió una investigación sobre las condiciones en las que recibió atención médica durante sus últimos días. Desde entonces, la búsqueda de justicia por su fallecimiento continúa sin una resolución definitiva.

El legado deportivo de Maradona quedó marcado por la Copa del Mundo de México 1986, donde condujo a Argentina a su segundo título mundial. En aquel torneo anotó cinco goles y repartió cinco asistencias, además de protagonizar dos de las jugadas más recordadas del fútbol ante Inglaterra: la denominada Mano de Dios y el Gol del Siglo. Cuatro años después, volvió a disputar una final mundialista, aunque la Albiceleste perdió ante Alemania Federal en Italia 1990.

Su trayectoria también dejó huella en el fútbol de clubes. Maradona conquistó un campeonato argentino con Boca Juniors, pasó por el Barcelona y se convirtió en el principal referente del Napoli, equipo con el que ganó dos títulos de la Serie A, una Copa de Italia, una Supercopa italiana y la Copa de la UEFA de 1989. Sus actuaciones transformaron la historia del conjunto napolitano y consolidaron una relación con sus aficionados que permanece hasta la actualidad.

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¿Qué pasó con Diego Maradona en sus últimos días de vida?

Los problemas de salud marcaron las últimas semanas del exfutbolista. El 2 de noviembre de 2020 fue hospitalizado y posteriormente operado por un hematoma subdural. Tras recibir el alta médica el 11 de noviembre, fue trasladado a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde debía continuar su recuperación mediante una internación domiciliaria. Sin embargo, apenas dos semanas después, fue encontrado sin vida.

La autopsia determinó que Maradona murió por un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada, en un contexto de miocardiopatía dilatada. Las circunstancias del fallecimiento despertaron cuestionamientos sobre los cuidados que recibió, los controles médicos realizados y las decisiones del equipo responsable de su recuperación. Una investigación posterior identificó posibles irregularidades y abrió el camino para determinar si su muerte pudo haberse evitado.

Durante 2021, una junta médica concluyó que la atención brindada al campeón del mundo había presentado deficiencias graves, entre ellas la falta de seguimiento adecuado de su estado de salud. Estas conclusiones fueron incorporadas a la investigación judicial, que puso bajo la lupa a médicos, especialistas y personal de enfermería. La Fiscalía sostuvo que los profesionales incumplieron sus obligaciones y permitieron el deterioro del paciente, mientras que las defensas rechazaron las acusaciones y señalaron sus enfermedades preexistentes.

Un juicio anulado y seis acusados que esperan sentencia

El primer juicio por la muerte de Maradona comenzó el 11 de marzo de 2025, pero terminó anulado el 29 de mayo de ese mismo año. La decisión se produjo después de que se descubriera la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental no autorizado sobre el propio proceso judicial. El escándalo obligó a repetir las audiencias y los testimonios, con lo que se retrasó nuevamente la resolución del caso. En noviembre de 2025, Makintach fue destituida de su cargo e inhabilitada para ejercer funciones judiciales.

El segundo juicio comenzó el 14 de abril de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro. Después de 51 audiencias y 75 testimonios, el debate concluyó el 22 de octubre. En esa última jornada, el médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto porque la Fiscalía y las querellas desistieron de acusarlo. Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid quedó fuera de este proceso al solicitar un juicio por jurados. De esta manera, seis profesionales permanecen a la espera de conocer el veredicto.

Entre los acusados se encuentran Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona; Agustina Cosachov, psiquiatra; Nancy Forlini, coordinadora médica; Carlos Díaz, psicólogo; Mariano Perroni, coordinador de enfermería, y Ricardo Almirón, enfermero. La Fiscalía solicitó penas de entre cuatro y 12 años de prisión, con el castigo más alto para Luque. Los representantes de distintos familiares también reclamaron condenas, algunas superiores a las peticiones fiscales. Hasta ahora, ninguna de esas solicitudes constituye una sentencia.

La próxima fecha determinante será el 22 de diciembre de 2026, cuando los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tienen previsto anunciar su veredicto sobre los seis acusados. La familia de Maradona, encabezada en el proceso por la participación de sus hijos, mantiene su exigencia de justicia y de esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento. Seis años después de su muerte, el legado futbolístico del Diez permanece en la memoria de millones de aficionados, mientras la justicia argentina todavía debe determinar las responsabilidades penales por sus últimos días de vida.