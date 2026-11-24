La Women’s Team Golf League (WTGL) presenta un formato innovador con simuladores de alta tecnología, golpes reales, juego corto y enfrentamientos individuales y por equipos

La WTGL continúa con su actividad este martes 24 de noviembre, cuando Atlanta Drive GC y Boston Common Golf se enfrenten en el SoFi Center, ubicado en Palm Beach Gardens, Florida, Estados Unidos. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria en un duelo que reunirá a representantes del golf profesional en un formato que combina golpes reales con tecnología de simulación, además de una zona de juego corto que permite disputar las acciones dentro de un recinto cerrado.

El enfrentamiento entre Atlanta Drive GC y Boston Common Golf comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y los aficionados podrán seguir las acciones de esta competencia que presenta una forma distinta de disfrutar el golf. No te pierdas la transmisión en vivo a través de Claro Sports, donde podrás acompañar cada golpe, las estrategias de los equipos y la definición del encuentro desde el SoFi Center.

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