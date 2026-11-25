Antes de jugarla, le espera una visita a San Carlos que puede cambiar su diciembre.

Alajuelense, ante unas semanas claves para su futuro | @alajuelense.oficial

El lunes, Alajuelense anunció que había agotado las entradas para la final de la Copa Centroamericana en el Morera Soto. Esa misma noche, en ese mismo estadio, Cartaginés le ganó 2-1 y le quitó la posibilidad de asegurar su clasificación a las semifinales del Apertura 2026. Antes de volver a medirse con los brumosos por el título regional, la Liga tendrá que defender su cuarto puesto en Ciudad Quesada, ante un San Carlos que ya la venció en este campeonato.

Al descanso del lunes, Óscar Ramírez tenía el cierre de torneo que buscaba. Yeison Molina había puesto el 1-0 de cabeza y, con ese resultado, los rojinegros llegaban a 32 puntos, fuera del alcance de los norteños. Pero Manuel Morán empató y Juan Carlos Gaete completó la remontada para Cartaginés. En ocho minutos, el Machillo pasó de poder reservar jugadores el fin de semana a necesitar a sus titulares cuatro días antes de la ida de la final.

“No queríamos llegar a San Carlos a jugarnos la clasificación y, poco después, disputar la Copa Centroamericana”, reconoció Ramírez tras la derrota. En Ciudad Quesada también pesa un antecedente reciente: Alajuelense ya quedó fuera de las semifinales en el torneo anterior. Una derrota el sábado dejaría a uno de los dos finalistas de Centroamérica sin disputar el título de Costa Rica por segundo campeonato consecutivo.

Qué necesita Alajuelense ante San Carlos para clasificar a semifinales

Alajuelense visitará a San Carlos el sábado 28 de noviembre a las 7:00 p. m., hora de Costa Rica, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. La Liga llega cuarta con 29 puntos y los Toros del Norte son quintos con 27. A los manudos les alcanza el empate; al equipo de Wálter Centeno le sirve cualquier victoria. El último boleto se resolverá en esa cancha, sin depender de lo que hagan Saprissa, Cartaginés o Sporting, los tres que ya están clasificados.

San Carlos tiene una buena razón para creer que puede quitarle el puesto a la Liga: en la primera vuelta le ganó 1-0 en el Morera Soto. Fue el 23 de agosto, por la quinta jornada, y Jefferson Rivera marcó el gol que le costó a Alajuelense su invicto en el Apertura. Si los norteños repiten aquel resultado ante su afición, llegarán a 30 puntos y serán ellos quienes jueguen la semifinal.

⌛ 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑶



LDA 1️⃣ – 2️⃣ CSC



⚽️ Yeison Molina

➡️ Hospital Metropolitano pic.twitter.com/6Lll7ng7sW — Alajuelense (@ldacr) November 24, 2026

Cuándo juega Alajuelense la final de la Copa Centroamericana

Cuatro días después de visitar a San Carlos, los rojinegros jugarán la ida contra Cartaginés: el miércoles 2 de diciembre a las 7:00 p. m. en el Fello Meza. La vuelta será el domingo 6 a las 6:00 p. m. en el Morera Soto, también en horario costarricense. La Liga buscará ganar la copa por cuarta edición consecutiva; los brumosos disputarán su primera final del certamen.

El sábado incluso podría quedar servido otro cruce entre ambos. Si Alajuelense conserva el cuarto lugar y Cartaginés termina líder, también se enfrentarán en las semifinales del Apertura. Para la afición manuda, esa es la diferencia que puede hacer un punto en San Carlos: salir de Ciudad Quesada con la posibilidad de jugarle dos series a Cartaginés o llegar al Fello Meza con una sola copa por disputar.

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