Mientras Mike Arana juega el Mundial Sub-17 con Honduras, Real España confirma su salida.

Mike Arana se marchará al fútbol europeo | @FFH_Honduras

Mike Arana se convertirá en legionario el mismo día que cumpla 18 años. Real España y el Universitatea Craiova, campeón de Rumania, anunciaron el acuerdo para el traspaso del extremo hondureño, que se hará efectivo el 22 de enero de 2027. La noticia lo encontró en Qatar, donde disputa su segundo Mundial Sub-17 con la H y todavía tiene un partido decisivo por delante.

La negociación avanzó mientras Arana preparaba su debut mundialista ante Serbia. Según La Prensa, su representante, Paulo Hernández, llevaba una semana en conversaciones con el club rumano cuando ambos equipos alcanzaron el acuerdo, después de aquel primer partido. El martes 24 de noviembre, la Máquina confirmó la salida del delantero, que seguirá vinculado al club sampedrano hasta enero.

De la Rivera Hernández al récord con la Selección de Honduras

Arana creció en la Rivera Hernández de San Pedro Sula. Empezó a jugar en la Academia Centuriones y luego pasó a Pumas, donde conoció a “Chico” Bruck. En aquellos años, su madre, Marilyn, caminaba con él hasta los entrenamientos. Bruck se ofreció a recogerlos y llevarlos de vuelta a casa para que Mike no faltara a las prácticas. Antes de viajar al Mundial, el futbolista le contó a Diez qué quería hacer con lo que ganara jugando: “Comprarles una casa a mi mamá y a mi papá, porque sé todo el sacrificio que han hecho por mí”.

En marzo, José Francisco Molina lo mandó a la cancha en los minutos finales del amistoso contra Perú, en el estadio de Butarque, en España. Con 17 años, dos meses y nueve días, Arana se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección mayor de Honduras. Su primer gol en la Liga Nacional llegó después: en el Apertura, recibió un pase de Roberto Osorto y definió de zurda ante Juticalpa. Esa noche terminó con un doblete para Real España.

🇭🇳⚽️ ¡Un nuevo legionario hondureño! Mike Arana inicia una nueva etapa en su carrera profesional y se convierte en nuevo jugador del CS Universitatea Craiova de Rumanía. 🇷🇴 ¡Le deseamos muchos éxitos en este nuevo desafío! 👏 #Legionarios #Honduras #LaH #UnNuevoCamino https://t.co/L3SYYyLFMQ — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 24, 2026

Qué equipo ficha a Mike Arana y qué le queda por jugar con Honduras

El Universitatea Craiova disputa la UEFA Conference League y tiene un antecedente conocido para la afición catracha: el defensor Denil Maldonado vistió su camiseta en 2024. Arana llegará al campeón rumano en el mercado de invierno para vivir su primera experiencia en el fútbol europeo de clubes.

Antes le queda una cita con la H. Titular en las derrotas por 2-0 ante Serbia y Colombia, Arana enfrentará a Japón este viernes 27 de noviembre a las 7:00 a. m., hora de Honduras. La Bicolor necesita ganar para aspirar a uno de los ocho cupos reservados a los mejores terceros. En febrero, cuando Honduras se jugó el boleto a Qatar, fue Arana quien abrió el marcador en el triunfo sobre Bermudas. Ahora su selección necesita el primer gol hondureño de este Mundial.

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