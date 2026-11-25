Los Azules llegan con una serie de victorias sobre los Rojos y buscarán mantener sus resultados en la primera Batalla por la Supervivencia de la semana

Los Azules parten como favoritos para la Supervivencia | @ExatlonMx

La décima temporada de Exatlón México 2026 continúa este miércoles 25 de noviembre con una nueva Batalla por la Supervivencia, una competencia que puede determinar qué integrantes de los equipos Rojo y Azul quedarán en riesgo de eliminación. Los participantes regresarán a los circuitos de República Dominicana durante la semana 14 del reality, después de varios enfrentamientos que han favorecido a los Contendientes.

El Equipo Azul llega con una serie de resultados a su favor, mientras que los Rojos acumulan dos eliminaciones consecutivas, tras las salidas de Jerry Lizárraga, el 15 de noviembre, y Joana Vidal Custodio, el domingo 22. A esto se suman los desacuerdos entre los integrantes escarlatas, quienes buscan recuperar terreno después de perder las últimas competencias ante sus rivales.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 25 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comenzará este miércoles 25 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir las competencias por Azteca Uno, señal de televisión abierta que transmite la décima temporada del programa conducido por Antonio Rosique.

También estará disponible la transmisión a través del sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo, sin costo. Otra opción para seguir los enfrentamientos entre Rojos y Azules será Disney+, plataforma que requiere una suscripción.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El Equipo Azul parte como favorito para ganar la Batalla por la Supervivencia de este miércoles 25 de noviembre, de acuerdo con los resultados recientes de la competencia. Sin embargo, hasta el momento no existe una filtración verificable que confirme al vencedor. Los spoilers que circularon sobre las pruebas del martes apuntaban a otra victoria azul, pero no permiten asegurar qué ocurrirá en la Supervivencia de hoy.

Los Contendientes ganaron las dos Batallas por la Supervivencia del viernes 20 de noviembre, con marcadores de 8-3 y 8-5. El lunes 23 también conservaron la Villa 360 después de remontar una desventaja de 6-1 y vencer 8-6 a los Rojos, con el punto definitivo de Katia Gallegos ante Ingrid Treviño. Además, conquistaron el Juego por la Ventaja y el martes 24 sumaron otro triunfo en la Batalla Colosal. Estos antecedentes colocan a los Azules con una tendencia favorable, aunque el resultado del miércoles dependerá de lo que suceda en los circuitos.

¿Qué es el duelo de la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es una competencia por equipos en la que los participantes deben superar circuitos de velocidad, fuerza, resistencia, coordinación y precisión. Su objetivo es proteger a los integrantes de cada conjunto del próximo Duelo de Eliminación, que se disputa habitualmente los domingos y determina quién abandona el programa.

Cada victoria permite al equipo ganador evitar que uno de sus atletas quede expuesto a la eliminación por esa batalla, mientras que la derrota aumenta el riesgo de tener representantes en el enfrentamiento por la permanencia. Durante la semana 14, los hombres son los participantes en riesgo, por lo que los resultados de las pruebas de Supervivencia influirán en la conformación del Duelo de Eliminación del domingo 29 de noviembre.

¿Quién ganó la Batalla Colosal del 24 de noviembre?

El Equipo Azul ganó la Super Batalla Colosal del martes 24 de noviembre, después de imponerse a los Rojos en una competencia que tuvo como recompensa una experiencia de tres días en el Caribe. Katia Gallegos consiguió el punto que cerró el enfrentamiento ante Sofía Arroyo. La jornada también dejó una victoria individual para David Juárez, conocido como ‘La Bestia’, quien conquistó su primera Medalla Varonil de la temporada. Con estos resultados, los Azules buscarán extender su racha este miércoles en la Batalla por la Supervivencia.