La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes serán los nominados de este miércoles 26 de agosto?

Una de las habitantes ya se encuentra en la placa de nominación. Conoce quiénes la acompañarán rumbo a un nuevo domingo de eliminación

¿Quiénes serán los nominados de hoy en LCDLF? | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 inicia una nueva etapa rumbo a la gala de nominación de este miércoles 26 de agosto, después de una semana marcada por cambios dentro de la convivencia. La dinámica del Exilio llegó a su desenlace con la salida de Yanet García, quien fue eliminada por decisión de sus propios compañeros, mientras que Ese Pérez y Luis Chaparro lograron regresar a la casa principal tras recibir el apoyo de los habitantes mediante la votación interna.

El regreso de Ese Pérez y Luis Chaparro modificó nuevamente las estrategias dentro del reality, mientras continúan las diferencias entre Ese Pérez y Masad Altamimi, quienes han protagonizado los principales roces de los últimos días. Con la competencia avanzando y una nueva nominación en puerta, los habitantes buscarán definir sus alianzas y posiciones antes de conocer quiénes quedarán en riesgo de abandonar la casa.

¿A qué hora y dónde ver en vivo las nominaciones de hoy en La Casa de los Famosos México 2026?

La gala de nominación de hoy miércoles 26 de agosto se llevará a cabo en punto de las 22:00 horas (tiempo del centro de México). Todos los detalles de la definición de la placa en La Casa de los Famosos México 2026 se podrán seguir en vivo y en directo por la señal de ViX Premium, sistema que además contará con la pregala media hora antes, así como por televisión abierta a través de Canal 5. En el caso de ViX Premium también estará disponible la postgala, en donde podrás ver todas las reacciones de una nueva noche de nominaciones.

Pregala, gala y postgala vía streaming: ViX Premium

Gala por televisión abierta: Canal 5

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026, al momento?

Hasta el momento, Gema Garoa es la única habitante nominada. La actriz quedó en la placa producto de la decisión de Masad Altamimi, quien ganó el privilegio de nominar a una persona de forma directa después de llevarse la prueba de líder el pasado lunes 24 de agosto.

En la final de dicha prueba, Masad venció a Karina Torres en un reto de equilibrio y fuerza, en el que ambos debían de permanecer sobre una tabla el mayor tiempo posible, con variantes en las inclinaciones del punto de apoyo. El influencer se convirtió en líder, eligió a Yahir como su acompañante en la suite y de paso nominó de forma directa a Gema.

La nominación de Gema tomó por sorpresa a varios de los habitantes, que no pudieron ocultar su sorpresa. Entre ellos estuvieron Flor Vigna y Aldo Rendón. La propia Gema también compartió sus impresiones: “No está padre estar nominada, pero me lo esperaba un poco de Masad. Sé que trae un tema con Ese y seguramente lo hubiera nominado a él, pero como no estaba me tocó a mí”, dijo en el confesionario ante la jefa. “Es evidente que el problema lo tuvo con Karina, pero a Karina no la va a nominar porque le tiene miedo”, sentenció.

#Gema es nominada por #Masad tras convertirse en el líder de la semana



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El resto de los nominados se conocerá esta noche del miércoles 26 de agosto, en una nominación que podría traer nuevas dinámicas y sorpresas, tal como ocurrió la semana pasada con los ‘Puerquitos del Destino’.

¿Cómo votar por los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026? Paso a paso

Las votaciones de La Casa de los Famosos México 2026 se realizan exclusivamente a través del sitio web oficial del reality. Los seguidores deben ingresar a la plataforma de votación para elegir al habitante que quieren salvar de la eliminación. También existe la opción de acceder mediante el código QR que aparece durante las galas transmitidas por Canal 5, Las Estrellas y ViX, el cual dirige directamente al apartado de votaciones.

Es importante recordar que el voto dentro del reality es positivo, es decir, el público no vota para eliminar a un participante, sino para apoyar a quien desea que continúe en la competencia. El habitante con menor cantidad de votos acumulados será quien abandone la casa durante la gala de eliminación. Los usuarios con cuenta de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios, mientras que quienes no cuentan con esta suscripción tienen disponible un voto por día.

Pasos para votar por tu habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026:

Ingresa al sitio oficial de votación de La Casa de los Famosos México (https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota) Selecciona al habitante que quieres salvar dentro de la lista de nominados. Confirma tu elección para registrar tu voto. También puedes acceder a la votación escaneando el código QR que aparece durante las transmisiones de Canal 5, Las Estrellas y ViX. Si tienes cuenta de ViX Premium, puedes emitir hasta 10 votos diarios. Si no cuentas con ViX Premium, podrás realizar un voto diario. Revisa los horarios en los que la votación está activa: Miércoles: abre después del anuncio de nominados y permanece hasta el final de la Post Gala (00:00 horas).

abre después del anuncio de nominados y permanece hasta el final de la Post Gala (00:00 horas). Jueves: inicia durante la Pre Gala (21:30 horas), continúa en la Gala de Canal 5 y termina en la Post Gala (00:00 horas).

inicia durante la Pre Gala (21:30 horas), continúa en la Gala de Canal 5 y termina en la Post Gala (00:00 horas). Viernes: mantiene la misma dinámica; si el líder salva a un nominado, ese participante sale de la placa.

mantiene la misma dinámica; si el líder salva a un nominado, ese participante sale de la placa. Domingo: la votación inicia a las 20:00 horas durante la Pre Gala y continúa hasta los últimos minutos de la gala de eliminación.

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de habitantes

Un total de 18 habitantes iniciaron La Casa de los Famosos México 2026; sin embargo hoy ya tenemos a cinco eliminados. Entre eliminaciones por votación del público y la más reciente salida de Yanet García por decisión de sus compañeros, los 13 participantes que continúan en el reality son:

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