Festival Arre Black 2026 en CDMX: fecha, horario, cartelera completa, precio y dónde comprar boletos

Después de que la edición anterior se realizara en Monterrey, el festival volverá a la capital mexicana

Se acerca el Festival Arre 2026 en CDMX | @FestivalArre

El Festival Arre Black 2026 volverá a la Ciudad de México para reunir a algunos de los principales exponentes de la música regional mexicana. Después de una edición fuera de la capital, el evento regresará al escenario donde comenzó su historia para ofrecer una nueva experiencia a los seguidores del género.

La organización confirmó que la nueva edición se realizará en septiembre de 2026 y contará con una combinación de artistas consolidados y nuevas figuras de la música mexicana. El festival busca mantenerse como uno de los encuentros más importantes dedicados al regional mexicano, con una propuesta que mezcla tradición y nuevas generaciones.

Festival Arre 2026 en la CDMX: ¿Cuándo y dónde será?

El Festival Arre Black 2026 se llevará a cabo los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Después de que la edición anterior se realizara en Monterrey, el festival volverá a la capital mexicana, una sede que albergó su primera edición en 2023 y donde logró reunir a miles de aficionados de distintos estados del país.

El evento contará con diferentes espacios para que los asistentes puedan disfrutar de las presentaciones, además de una producción que incluirá escenarios con tecnología de iluminación, sonido y video para crear una experiencia completa alrededor de la música regional mexicana.

Como en ediciones anteriores, el Festival Arre buscará reunir diferentes estilos dentro del género, desde artistas con una larga trayectoria hasta intérpretes que representan las nuevas tendencias de la música mexicana.

Cartelera completa del Festival Arre Black 2026: lista de artistas

La edición 2026 del Festival Arre contará con una cartelera encabezada por grandes nombres de la música regional mexicana. Entre los artistas confirmados aparecen:

Alejandro Fernández

Banda MS

Los Tucanes de Tijuana

El festival también mantiene la esencia que lo ha caracterizado desde su primera edición: combinar figuras reconocidas con representantes de nuevas generaciones del regional mexicano.

En ediciones anteriores, el escenario del Festival Arre ha recibido a artistas como Junior H, Tito Double P, El Komander, Bobby Pulido, Cardenales de Nuevo León, Banda Cuisillos, Gerardo Ortiz, Joss Favela y El Fantasma, entre otros exponentes del género.

Además de los conciertos principales, el evento contará con escenarios y actividades complementarias para ofrecer una experiencia enfocada en la cultura de la música mexicana.

¿Dónde comprar boletos para el Festival Arre y cuánto cuestan? Lista de precios

Los boletos para el Festival Arre Black 2026 estarán disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

Los accesos estarán divididos en diferentes modalidades para que los asistentes puedan elegir la experiencia que prefieran:

Abono General Arre Pepsi Black 2026

Abono Comfort Arre Pepsi Black 2026

Abono VIP Arre Pepsi Black 2026

El festival contará con zonas generales, áreas VIP y espacios CLUB, con diferentes beneficios dependiendo del tipo de entrada adquirida.

Hasta el momento, los precios oficiales pueden consultarse directamente en los canales de venta autorizados del evento. La recomendación para los asistentes es adquirir los boletos únicamente mediante plataformas oficiales para evitar fraudes.

Con su regreso a la Ciudad de México, el Festival Arre Black 2026 busca consolidarse como uno de los eventos más importantes del regional mexicano, reuniendo a grandes figuras del género y a miles de seguidores durante dos jornadas de música.

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