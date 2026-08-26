Santiago Umba llega a Caja Rural-Seguros RGA para la próxima temporada

El ciclista colombiano de 23 años, Santiago Umba, cambia de aires para la siguiente temporada y se convierte en nuevo corredor de Caja Rural-Seguros RGA.

Santiago Umba cambia de equipo | Team Caja Rural – Seguros RGA

El ciclista colombiano Santiago Umba, de 23 años, se incorporará a Caja Rural-Seguros RGA para reforzar el bloque de montaña durante las próximas dos temporadas. El corredor de Arcabuco llega tras completar en 2026 su mejor temporada como profesional, con victorias y puestos destacados en pruebas de Europa y Asia.

Santiago Umba, nacido en Arcabuco, Colombia, en el año 2002, será nuevo corredor de Caja Rural-Seguros RGA a partir de la próxima temporada. El colombiano se suma al equipo para reforzar el bloque destinado a las etapas de montaña y afrontará las próximas dos temporadas dentro de la estructura navarra.

A su corta edad, Umba cuenta con seis temporadas de experiencia en diferentes proyectos y categorías del ciclismo profesional. Entre ellas figura una campaña en el World Tour con XDS-Astana, antes de consolidar durante 2026 una temporada en la que ha conseguido sus mejores resultados desde su llegada al profesionalismo.

Santiago Umba y un 2026 de ensueño

El corredor colombiano ha logrado cuatro victorias durante 2026. Entre ellas se encuentran el GP Vorarlberg, en Austria, y la cuarta etapa del Tour of Magnificent Qinghai, donde se impuso en la llegada a Jan Castellon. También consiguió la victoria en la jornada reina del Tour of Kahramanmaraş, prueba en la que terminó segundo de la clasificación general. Y en la Ordu Black Sea Classic, ambas disputadas en Turquía.

A estos resultados se suman el tercer puesto en la clasificación final del Istrian Spring Tour, el segundo lugar en el Trofeo Alcide Degasperi, la sexta posición en el Gran Premio Beiras y el octavo puesto en el Giro dell’Appennino. Su rendimiento durante la temporada le ha permitido acumular resultados en diferentes tipos de recorridos. Además de sus actuaciones en montaña, Umba ha mostrado capacidad para competir en trazados con repechos y finales en grupos reducidos, donde puede aprovechar su velocidad.

Un perfil interesante para el bloque de montaña de Caja Rural-Seguros RGA

Umba se define como un ciclista versátil, con características de escalador y capacidad para disputar finales complicados. Su llegada a Caja Rural-Seguros RGA supone un nuevo paso en su trayectoria profesional y le permitirá continuar su desarrollo dentro de una estructura con presencia en el calendario internacional. El colombiano afronta esta nueva etapa con el objetivo de mantener la progresión mostrada durante 2026 y aumentar su regularidad a lo largo de la temporada.

Santiago Umba: “Quiero ser constante y competitivo desde el inicio”

El ciclista colombiano explicó los motivos que le llevaron a elegir Caja Rural-Seguros RGA para continuar su carrera. “Siento que todavía me queda mucho margen de mejora como ciclista y un proyecto como el de Caja Rural-Seguros RGA será perfecto para seguir este proceso”. El corredor también destacó la historia del equipo dentro del ciclismo como uno de los factores que influyeron en su decisión.

Sobre su trayectoria hasta el momento, Umba reconoce que ha atravesado diferentes etapas desde su llegada al ciclismo profesional: “He tenido momentos altos y otros no tan buenos, pero he aprendido mucho de todo ese proceso y cada vez me siento más adaptado a Europa”.

El colombiano también explicó cómo entiende su perfil dentro del pelotón. “Soy un ciclista versátil, escalador pero también con una buena explosividad para intentar sumar victorias y buenos puestos en finales complicados”. Su evolución durante los últimos años ha estado ligada a la adaptación al ciclismo europeo. “El ciclismo es un deporte muy exigente, hay que esforzarse pero al tiempo hay que saber encontrar un ritmo que puedas soportar durante mucho tiempo”.

De cara a su primera temporada con Caja Rural-Seguros RGA, Umba tiene definido su principal objetivo. “Quiero ser capaz de sumar el mayor número de puntos UCI posibles y mantener un buen nivel durante toda la temporada”. Con su incorporación, Caja Rural-Seguros RGA suma a un corredor colombiano de 23 años con experiencia en diferentes categorías del ciclismo profesional. Adicional a eso, con una temporada 2026 marcada por sus resultados en montaña y en recorridos con finales reducidos.

Te puede interesar: