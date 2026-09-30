Peloteando, en vivo | Miércoles 30 de septiembre

El empate del Tricolor ante Perú, la entrevista con Rubén Omar Romano y la actualidad de F1, MLB y boxeo marcan la agenda del programa

La Selección Mexicana vuelve a ocupar el centro de la conversación este miércoles 30 de septiembre en Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports. México empató 1-1 ante Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en el segundo partido de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor, resultado que se suma al 1-1 registrado frente a Colombia en el inicio de esta Fecha FIFA.

El encuentro ante Perú permitió a Márquez presentar una alineación completamente distinta respecto al duelo contra Colombia, con el objetivo de observar alternativas y continuar con las pruebas de cara a los próximos compromisos de la Selección Mexicana. Después del partido, el estratega reconoció que el resultado no lo dejó satisfecho y señaló que todavía existen aspectos por corregir mientras busca su primera victoria al frente del combinado nacional.

Además del análisis de lo ocurrido con México, Peloteando contará con una entrevista con Rubén Omar Romano y repasará otras noticias de la jornada deportiva. Entre los temas estarán la Fórmula 1, tras el anuncio de la salida de Esteban Ocon de Haas al finalizar la temporada, así como la actualidad de la MLB, el boxeo y otros acontecimientos del deporte nacional e internacional.