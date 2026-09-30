Exatlón México 2026: ¿Quién gana la supervivencia hoy 30 de septiembre? Azules o Rojos

Los Rojos buscarán aprovechar su momento competitivo, mientras que los Azules intentarán confirmar su buen paso en los últimos días

¿Rojos o Azules? Quién ganará la prueba de la Supervivencia | @ExatlonMx

La competencia de Exatlón México 2026 entra en una nueva etapa con el primer duelo por la Supervivencia de la semana, una prueba que puede cambiar el panorama rumbo al próximo Domingo de Eliminación. Este miércoles 30 de septiembre, los equipos Rojo y Azul volverán a enfrentarse en los circuitos con el objetivo de conseguir la ventaja y evitar que sus integrantes queden expuestos en la zona de riesgo.

Después de una jornada marcada por la Batalla Colosal del martes 29 de septiembre, los atletas llegan con presión acumulada y con la necesidad de mantener el ritmo dentro de la décima temporada. El resultado de esta primera Serie por la Supervivencia será clave, ya que representa el primer paso para definir qué equipo tendrá que mandar competidores al día de eliminación.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 30 de septiembre y dónde ver en vivo?

El capítulo de Exatlón México 2026 de este miércoles 30 de septiembre está programado para iniciar a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Además, los seguidores del reality pueden consultar las plataformas digitales de TV Azteca y la opción de streaming disponible para suscriptores.

La jornada corresponde al Duelo por la Supervivencia, la primera serie, una competencia donde cada punto puede acercar a un equipo a la tranquilidad o colocarlo bajo presión antes de las siguientes pruebas.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia del 30 de septiembre de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta antes de la transmisión oficial del programa, no existe un resultado confirmado sobre el ganador de la primera Serie por la Supervivencia del 30 de septiembre. Sin embargo, por el desarrollo reciente de la competencia, ambos equipos llegan con argumentos para buscar el triunfo.

El Equipo Azul llega con el impulso de haber ganado la Villa 360 el lunes 28 de septiembre con marcador de 8-6, un resultado que le permitió recuperar uno de los beneficios más importantes del reality después de una semana complicada.

Por su parte, el Equipo Rojo viene de una semana positiva en los duelos de permanencia, ya que consiguió imponerse en las dos pruebas de la Serie por la Supervivencia previa y colocó a integrantes azules en riesgo rumbo al Duelo de Eliminación.

Con estos antecedentes, una posible lectura antes del episodio es que la prueba podría mantenerse cerrada. Los Rojos buscarán aprovechar su momento competitivo, mientras que los Azules intentarán confirmar que la recuperación mostrada en los últimos días puede extenderse a las competencias más importantes.

¿Qué es el duelo de Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

El Duelo de Supervivencia es una de las pruebas principales dentro de Exatlón México, debido a que su resultado tiene consecuencias directas rumbo al proceso de eliminación semanal.

Los equipos Rojo y Azul se enfrentan en diferentes circuitos que combinan velocidad, resistencia, fuerza y precisión, con el objetivo de acumular victorias y evitar que sus integrantes tengan que disputar una batalla definitiva por continuar dentro de la competencia.

El equipo que consigue imponerse en la Serie por la Supervivencia obtiene una ventaja importante, ya que reduce la posibilidad de enviar atletas propios a la zona de peligro. En cambio, el conjunto derrotado queda obligado a enfrentar una mayor presión antes del domingo.

¿Quién ganó la Batalla Colosal del martes 29 de septiembre?

El Equipo Azul ganó la Batalla Colosal de Exatlón México 2026 del martes 29 de septiembre, tras superar a los Rojos en una competencia que necesitó una carrera de relevos para definir al vencedor. Los celestes sumaron así su segunda victoria consecutiva de la semana, después de recuperar la Villa 360 el lunes.

La prueba tuvo un momento de preocupación para los Azules cuando David Juárez sufrió una lesión en un dedo y tuvo que recibir atención médica antes de ser trasladado para realizarse estudios. A pesar de su ausencia, el equipo mantuvo la competencia hasta llegar al relevo final.

Leo y Doris consiguieron el punto definitivo para los Azules ante Ella y Heliud, representantes del Equipo Rojo. Gracias al triunfo, el conjunto celeste obtuvo como recompensa asistir a un concierto de Alejandro Fernández. Además, los Azules confirmaron su dominio reciente en esta prueba, pues también habían ganado la Batalla Colosal del 22 de septiembre.