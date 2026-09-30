Raúl Asencio, baja del Real Madrid: será operado por una fractura por estrés en la tibia

El Real Madrid informó que el defensa será sometido a una intervención quirúrgica en la pierna derecha

Asencio será baja con el Real Madrid | NURPHOTO VIA AFP

El Real Madrid informó que Raúl Asencio será sometido a una intervención quirúrgica debido a una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha. El club español dio a conocer el parte médico y señaló que el defensa pasará por el quirófano este jueves 1 de octubre, aunque no estableció un periodo oficial de recuperación.

“Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha”, señaló el Real Madrid en su comunicado. La lesión representa una nueva complicación para el futbolista español, quien todavía no ha disputado minutos en la temporada 2026-27.

Asencio comenzó la campaña con una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, informada por el Real Madrid el pasado 30 de julio. Ese problema físico lo mantuvo fuera de las primeras convocatorias del equipo dirigido por José Mourinho.

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El defensa no fue convocado para los primeros cuatro partidos de LaLiga 2026-27. Posteriormente regresó a una convocatoria, pero permaneció en el banquillo durante los siguientes tres compromisos del campeonato y no tuvo participación en ninguno de ellos.

La situación tampoco cambió en el debut del Real Madrid en la UEFA Champions League, ya que Asencio no fue considerado para el encuentro ante el Inter de Milán. De esta manera, el futbolista todavía no ha podido disputar un solo minuto oficial con el conjunto blanco durante la presente temporada.

La última aparición de Asencio en un partido oficial se produjo el 23 de mayo, cuando participó en la victoria 4-2 del Real Madrid sobre el Athletic Club en la jornada 38 de LaLiga 2025-26. Desde entonces, el defensa no ha vuelto a tener minutos en competición oficial con el primer equipo.

La lesión en la tibia ya había representado un problema para Asencio durante el segundo tramo de la temporada pasada. El club de la capital española había contemplado distintas alternativas para evitar una intervención quirúrgica, mientras el jugador continuaba con su recuperación y actividad.

Ahora, el Real Madrid confirmó la decisión de llevar al defensa al quirófano para atender la fractura por estrés. El club no informó cuánto tiempo estará fuera, por lo que el periodo definitivo de recuperación dependerá de su evolución después de la intervención. El próximo compromiso del cuadro merengue será el sábado 10 de octubre, cuando reciba al Villarreal en la jornada 8 del campeonato español.