El fuerte reproche de Fernando Batista a Keylor Navas tras su salida de Costa Rica

El entrenador argentino dio su versión sobre lo ocurrido con el portero.

Batista habló de Keylor Navas | EZEQUIEL BECERRA / AFP | REUTERS/Eloisa Sanchez

Fernando Batista volvió a referirse a Keylor Navas después de su salida de la Selección de Costa Rica y dejó un fuerte reproche hacia el guardameta. En una entrevista con Teletica, el entrenador argentino aseguró que intentó coordinar una reunión personal para conversar sobre su participación en La Sele, pero afirmó que nunca recibió una respuesta al mensaje que le envió.

El Bocha explicó cómo interpretó ese supuesto silencio y utilizó una frase que elevó el tono de sus declaraciones: “Nunca tuve una respuesta. En mi casa me enseñaron valores de respeto, y si una persona no te devuelve un mensaje, es porque no tiene ganas”. Su cuestionamiento surgió cuando le preguntaron por el regreso de Navas y Juan Pablo Vargas inmediatamente después del cambio de entrenador.

Fernando Batista contó cómo intentó comunicarse con Keylor Navas

Antes de reconstruir los contactos, Fernando Batista reconoció el lugar que ocupa el arquero en el fútbol costarricense y aseguró que mantiene respeto por los jugadores. “A Keylor Navas, lógicamente, yo no puedo en Costa Rica compararme con él”, expresó. A partir de allí, relató una llamada y un posterior mensaje con los que, según su versión, buscó conocer la disposición del guardameta para integrar su proyecto.

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El argentino situó el primer contacto el 13 de marzo, cuando sostuvo una breve conversación telefónica con Navas. “Le hice un llamado, hablamos un minuto”, recordó. Según explicó, le comunicó que el equipo realizaría una gira por Turquía y que él no necesitaba ser evaluado. Su intención, añadió, era mantener más adelante una charla presencial para abordar su situación con la selección.

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“Estaba en Puebla, le mandé un mensaje a Keylor el 24 de marzo para reunirme con él y nunca tuve respuesta”



"Juan Pablo Vargas me dijo que si no iba a tener la cinta de capitán, daba un paso al costado”. pic.twitter.com/ToPrT4u36Q — Andrés González R. (@andresgr58) September 30, 2026

Batista ubicó el siguiente intento el 24 de marzo, durante una visita a Puebla para observar a la selección Sub-20. Aseguró que quiso aprovechar su presencia en México para encontrarse con el portero: “Le mandé un mensaje a Keylor Navas para ir de Puebla a Ciudad de México a juntarme con él, a la hora y el día que quiera, para ver qué quería hacer con la selección”.

El extécnico también defendió el uso de un mensaje para organizar ese acercamiento. Explicó que es una vía habitual de comunicación en el fútbol y mencionó que otros entrenadores lo contactan de esa manera. Para Batista, el problema estuvo en la ausencia de contestación que él sostiene que se produjo, y que interpretó como una falta de interés en mantener aquella conversación.

Qué había dicho Keylor Navas sobre la etapa de Fernando Batista

En sus declaraciones al llegar a Costa Rica para incorporarse al equipo de Bryan Ruiz, Navas había optado por concentrarse en la recuperación de La Sele. “Con rebuscar el pasado ya no vamos a solucionar nada”, manifestó cuando le consultaron por su ausencia anterior y su regreso. El arquero pidió unión entre jugadores, afición y prensa, sin explicar en detalle lo sucedido durante la etapa del argentino.

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El regreso de Keylor se concretó con la convocatoria del nuevo técnico interino para los próximos compromisos ante Nicaragua y Haití por la Concacaf Nations League 2026/27. Con Batista ya fuera del cargo, la entrevista en Teletica volvió a colocar el vínculo entre ambos bajo discusión. El entrenador aportó su versión de los contactos, mientras que las declaraciones del guardameta a su llegada habían apuntado a dejar atrás ese período y afrontar un nuevo comienzo.

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