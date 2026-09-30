La dura advertencia de Fernando Batista sobre Costa Rica rumbo al Mundial 2030

¿Qué señaló sobre el fútbol tico después de su salida de La Sele?

Fernando Batista se marchó de la Selección de Costa Rica | @laselecrc_

Fernando Batista dejó de ser el técnico de la Selección de Costa Rica, pero lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la selección y su camino hacia el Mundial 2030. En una entrevista con Teletica, el argentino describió como crítica la situación del fútbol costarricense y sostuvo que la recuperación exige un trabajo profundo sobre la formación de jugadores, la competencia local y la continuidad de los proyectos.

El Bocha fue contundente cuando le preguntaron por el estado en el que encontró al fútbol tico. “Está crítico porque cuando vos vivís del recuerdo, no ves el futuro y el futuro hay que prepararlo”, afirmó. Su diagnóstico apuntó a la necesidad de seguir construyendo después de los buenos resultados y evitar que los logros de otras generaciones sustituyan el trabajo que requiere la selección actual.

Fernando Batista señala los problemas que Costa Rica necesita resolver

Para el exseleccionador, una parte central de esa tarea debe realizarse en los clubes. Batista aseguró que conversó con entrenadores del medio costarricense y encontró coincidencias sobre la necesidad de fortalecer las bases. “La realidad es que hay que trabajar sobre el fútbol local”, sostuvo. Desde su perspectiva, las dificultades que aparecen en La Sele también están relacionadas con el proceso previo de preparación y desarrollo de los futbolistas.

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El argentino reforzó su argumento con una comparación entre Costa Rica y varios de sus rivales regionales. “Hoy un Curazao está mejor que vos, un Haití está mejor que vos, un Panamá está mejor que vos”, expresó. Luego agregó una advertencia sobre lo que considera necesario para reducir esas diferencias: “Si no trabajás para ser mejor que ellos, vas a seguir siempre en el mismo lugar”.

Durante la entrevista, Batista puso a Panamá y Canadá como referencias de continuidad y defendió la importancia de sostener una estructura más allá de un resultado adverso. Su argumento fue que una renovación necesita tiempo para incorporar jugadores y darles experiencia internacional. También reconoció que ese proceso convive con la competencia, donde los resultados pueden ser negativos mientras se intenta construir un equipo para el futuro.

¿Cómo ve Fernando Batista las posibilidades de Costa Rica para el Mundial 2030?

Pese a la dureza de su diagnóstico, Batista respondió afirmativamente cuando le consultaron si Costa Rica puede pensar en el Mundial 2030. El entrenador aseguró que existe materia prima y mencionó a futbolistas jóvenes que pueden formar parte de ese camino. Sin embargo, insistió en que será necesario darles recorrido: “Hay que trabajar para que los jugadores lleguen a la Selección Mayor con más de 20 o 30 partidos”.

El Bocha también planteó que la planificación debe mirar más allá del siguiente torneo. “No hay que trabajar para ganar la Copa Oro, hay que trabajar para afianzar proyectos”, señaló al explicar su visión. En ese contexto, advirtió que Costa Rica necesita resolver sus propias dificultades de formación y organización para construir una selección capaz de competir en una eliminatoria, además de analizar a sus rivales.

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Batista reconoció su responsabilidad en los malos resultados de su etapa, aunque mantuvo su desacuerdo con la interrupción del proceso. Su defensa del trabajo a largo plazo incluyó un mensaje dirigido a quienes toman las decisiones: “Costa Rica tiene que hacer un trabajo a largo plazo le duela a quien le duela y a los dirigentes”. Para el argentino, el desafío hacia 2030 requiere sostener esa construcción incluso cuando la urgencia por ganar presiona desde el presente.

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