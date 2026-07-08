¿Por qué Comunicaciones se juega el Apertura más importante de la década en Guatemala?

Los ‘cremas’ se juegan mucho más que un torneo.

Comunicaciones se salvó del descenso con Fantasma Figueroa | @CremasOficial

El Torneo Apertura 2026 está lejos de ser un campeonato más para Comunicaciones. Los ‘cremas’ afrontan el segundo semestre del año con una presión pocas veces vista en su historia reciente, ya que por primera vez en varias décadas encaran una temporada como el segundo club más ganador de Guatemala. La consagración de Municipal en el Clausura 2026 modificó el mapa histórico del fútbol chapín y dejó a los escarlatas con 33 títulos de liga, uno más que su eterno rival.

Ese cambio en el palmarés representa mucho más que una estadística. Para una institución acostumbrada a pelear permanentemente por los campeonatos y por el liderazgo histórico del país, perder la cima frente al clásico rival supone un golpe deportivo e institucional. Por ello, dentro del club existe plena conciencia de que el Apertura 2026 será una oportunidad inmejorable para comenzar a revertir esa situación y volver a colocarse a la altura de Municipal en el historial de campeonatos nacionales.

Pero el desafío no pasa únicamente por alcanzar el título número 33. Comunicaciones también necesita poner fin a una racha poco habitual para un club de su magnitud. Los cremas no disputan una final desde diciembre de 2023, cuando conquistaron el Torneo Apertura y levantaron por última vez un trofeo de liga. Desde entonces acumulan varios torneos sin siquiera llegar a la definición, una situación que la afición considera inaceptable para la historia de la institución.

Durante ese período el equipo atravesó uno de los momentos más complicados de su historia. El Apertura 2025 quedará marcado como uno de los peores campeonatos del club, luego de finalizar en la última posición con apenas 20 puntos, algo que nunca había ocurrido desde la creación de los torneos cortos. Esa campaña comprometió seriamente la permanencia del equipo y obligó a encarar el Clausura 2026 con el descenso como una amenaza real.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Marco Antonio Figueroa logró reaccionar a tiempo. Con una notable remontada durante la segunda mitad del Clausura, Comunicaciones consiguió asegurar matemáticamente la permanencia cuando todavía restaban cuatro jornadas para finalizar la fase regular. Ese impulso también le permitió clasificarse a los playoffs y alcanzar las semifinales, instancia en la que finalmente quedó eliminado frente a Xelajú, que posteriormente disputó la final del campeonato.

Con el objetivo de evitar que la historia vuelva a repetirse, la dirigencia decidió apostar por una profunda renovación del plantel. Hasta el momento ya fueron confirmadas siete incorporaciones y una importante cantidad de bajas, reflejando la intención de construir un equipo mucho más competitivo para afrontar tanto el Apertura 2026 como los desafíos internacionales que pueda tener el club en el futuro cercano. La continuidad de Marco Antonio Figueroa, que llegó a estar en duda tras la eliminación del torneo anterior, terminó siendo otro de los pilares sobre los que se apoyará el nuevo proyecto deportivo.

La presión también está respaldada por los números. Si Comunicaciones no consigue coronarse campeón antes de diciembre, alcanzará tres años consecutivos sin títulos de liga, una sequía poco frecuente para una institución que históricamente dominó el fútbol guatemalteco. Antes de la conquista del Apertura 2023, el equipo ya había atravesado otro período de casi cinco años sin levantar el trofeo, lo que evidencia que el club ha perdido la regularidad ganadora que supo caracterizarlo durante buena parte de su historia.

En definitiva, el Apertura 2026 aparece como un verdadero punto de inflexión para Comunicaciones. No solo está en juego la posibilidad de volver a celebrar un campeonato, sino también recuperar el liderazgo histórico del fútbol guatemalteco, reconciliarse con una afición acostumbrada a las grandes conquistas y demostrar que el difícil momento vivido durante las últimas temporadas quedó definitivamente atrás. La obligación de pelear por el título será total desde la primera jornada, porque en un club de semejante grandeza el margen para el error es prácticamente inexistente.

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