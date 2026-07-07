La Copa en tus manos, en vivo: Post Suiza vs Colombia

¡Se definieron los ocho mejores! Analizamos el vibrante cierre de los octavos de final entre helvéticos y cafeteros en Vancouver

La mesa de La Copa en tus manos se enciende para analizar el último y definitivo choque de los octavos de final. Suiza y Colombia midieron fuerzas en un duelo de alta tensión. Desmenuzamos cada momento clave, las decisiones tácticas desde el banquillo y las actuaciones individuales que terminaron por inclinar la balanza.

Con este resultado, el cuadro de los cuartos de final queda oficialmente completado. Ya conocemos a los ocho invitados de honor que mantendrán vivo el sueño por conquistar la gloria. Acompáñanos en este debate en vivo donde revisaremos los aciertos del ganador, los errores del eliminado y el panorama inmediato para las selecciones que logran meterse a la ronda de los ocho mejores del torneo.

Te puede interesar