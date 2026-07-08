La confianza de Dwight Pezzarossi para repetir el título con Municipal

El ayudante del entrenador habló en la previa del inicio de la nueva temporada.

Dwight Pezzarossi, miembro del cuerpo técnico de Municipal | @RojosDelMunicipal

Municipal encara la nueva temporada con la responsabilidad de defender el título y demostrar que la última conquista no fue un punto de llegada. En plena preparación para el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, Dwight Pezzarossi transmitió confianza por la evolución de un plantel que mantuvo gran parte de su estructura y que ahora busca prolongar su protagonismo.

El asistente técnico destacó especialmente la continuidad del grupo y el trabajo realizado durante la pretemporada. A diferencia de otros períodos marcados por una renovación más profunda, los Rojos hicieron pocos movimientos y sumaron a Carlos Estrada y Erick Japa, una situación que permitió concentrarse rápidamente en fortalecer la base existente.

“Estamos contentos, hubo pocas incorporaciones con Carlos Estrada y Erick Japa. Luego, todo el grupo ha hecho una gran preparación, intensa, con unos amistosos, y la idea es acumular trabajo en combinación con los fogueos para llegar de la mejor manera a los torneos”, explicó Pezzarossi sobre la planificación del cuerpo técnico.

Otro aspecto que genera optimismo es el estado general de la plantilla. El “Tanque” remarcó que prácticamente todos los futbolistas están disponibles, con la excepción de algunos seleccionados juveniles. “Esta temporada tenemos al 100% del equipo. La idea es llegar de la mejor forma posible, los muchachos están bien”, señaló en declaracion extraídas por Guatefutbol.com.

El análisis de Pezzarossi

La continuidad también representa una ventaja desde el punto de vista futbolístico. Para Pezzarossi, el paso del tiempo permitió que el plantel asimilara con mayor profundidad los conceptos del cuerpo técnico y llegue al nuevo semestre con mecanismos más consolidados. “En esta segunda temporada el equipo se ve más adaptado a la idea”, afirmó.

Sin embargo, el asistente de Mario Acevedo dejó claro que el título conseguido no elimina la necesidad de seguir evolucionando. “Siempre hay cosas puntuales que trabajar, hay margen de mejora y uno como cuerpo técnico se enfoca en eso, en mantener la competitividad y ser protagonistas”, agregó, marcando la exigencia interna con la que Municipal afrontará el calendario.

El desafío será especialmente importante porque los Escarlatas deberán repartir esfuerzos entre el campeonato guatemalteco y la competencia regional. Como campeón defensor, Municipal comenzará el Apertura 2026 con todos los rivales buscando destronarlo, mientras que en la Copa Centroamericana tendrá la obligación de trasladar su buen momento local a un escenario de mayor exigencia.

“Los objetivos son claros, la temporada será dura e intensa, pero intentaremos conseguir los objetivos trazados a nivel nacional e internacional”, sentenció Pezzarossi. Con una base que conoce la idea, pocas modificaciones y un plantel prácticamente completo, en Municipal existe confianza para volver a pelear arriba y buscar algo que siempre resulta complejo en Guatemala: repetir el título y sostenerse como el equipo a vencer.

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