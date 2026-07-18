Guadalupe no pudo disputar el repechaje y Escorpiones celebra el ascenso

La medida respondía a las normas de licenciamiento aplicables a las competiciones de la máxima categoría del fútbol costarricense.

Escorpiones jugará en la máxima categoría de Costa Rica | IG: escorpionesdebelen

El repechaje que definiría al equipo encargado de ocupar la plaza vacante en la Primera División de Costa Rica no llegó a disputarse. El compromiso entre Guadalupe FC y Escorpiones fue suspendido luego de que Guadalupe no cumpliera con uno de los requisitos administrativos establecidos para participar en el encuentro, lo que modificó por completo el desenlace del proceso de ascenso.

La Federación había comunicado días antes que ambos clubes debían acreditar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y de seguridad social para poder disputar este partido extraordinario. La medida respondía a las normas de licenciamiento aplicables a las competiciones de la máxima categoría del fútbol costarricense.

Escorpiones obtiene el ascenso sin jugar

Al no presentar la documentación requerida dentro del plazo establecido, Guadalupe quedó imposibilitado de participar en el repechaje. Como consecuencia, el reglamento determinó que Escorpiones fuera declarado vencedor con marcador oficial de 3-0, resultado que le aseguró el ascenso a la Primera División por primera vez desde su fundación en el año 2021.

Con esta resolución, el conjunto belemita ocupará el lugar que dejó disponible Municipal Liberia, equipo que ya no formará parte de la máxima categoría. De esta manera, Escorpiones disputará la próxima temporada en el principal campeonato del fútbol nacional.

La decisión estuvo respaldada por las disposiciones de licenciamiento vigentes para los clubes que participan en la Primera División. Estas normas contemplan distintos requisitos administrativos y financieros que deben cumplirse antes de la celebración de un encuentro con implicaciones directas sobre la categoría.

La cancelación del partido evitó que la definición se resolviera sobre el terreno de juego. Aunque ambos equipos se preparaban para disputar el repechaje, la revisión de la documentación determinó que únicamente Escorpiones reunía todas las condiciones necesarias para competir.

El caso vuelve a poner de relieve la importancia del cumplimiento de los requisitos institucionales dentro del fútbol profesional. Además del rendimiento deportivo, los clubes deben mantener al día sus obligaciones para conservar la posibilidad de competir en torneos oficiales.

Ahora Escorpiones iniciará la planificación de su participación en la Primera División, mientras que Guadalupe deberá resolver su situación administrativa antes de pensar en nuevos objetivos deportivos. La resolución pone fin al proceso para cubrir la vacante existente y confirma la presencia del conjunto belemita en la próxima temporada de la máxima categoría.

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