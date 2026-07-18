Qualy GP de Bélgica 2026, en directo: Antonelli retoma el ritmo y es el más rápido
Sigue en directo las mejores vueltas, eliminaciones, incidentes y resultados de la Qualy del GP de Bélgica, ¿cómo le irá a Checo Pérez?
Q2 | 4 minutos | Los pilotos regresan a los pits para buscar su última vuelta de la Q2.
Vertsappen sigue en los primeros lugares
Q2 | 8 minutos | Max había tomado el segundo lugar pero fue relegado por Lando Norris. Ahora los Ferrari no se quedan atrás y Leclerc se mete en el segundo lugar.
Mercedes quiere los mejores tiempos
Q2 | 11 minutos | Kimi Antonelli ya está marcado el mejor tiempo en el primer sector y no quiere perder el primer lugar, logra un tiempo de 1:45.142, seguido de Russell.
Q2 | 15 minutos | Comienza la Q2 y los equipos poco a poco comienzan a salir.
Q1 | 0 minutos | Checo Pérez no pudo mejorar su primer tiempo y quedó eliminado.
P17 – Albon
P18 – Ocon
P19 – Bottas
P20 – Perez
P21 – Alonso
P22 – Stroll
Q1 | 2 Minutos | Antonelli sale a buscar la mejor vuelta, pero George Russell está teniendo un mejor ritmo en los primeros sectores. El italiano no puede y queda en sexto lugar, mientras Russell es cuarto, no están teniendo un buen ritmo los Mercedes.
Q1 | 6 Minutos | Todos los pilotos regresan a pits y en momento de que Colapinto, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso y Stroll busquen salir de la zona de eliminación para llegar a la Q2. A Hamilton no le fue muy bien y es décimo, mientras que Leclerc tuvo un mejor tiempo al colocarse sexto.
Lando Norris toma la cima
Q1 | 8 Minutos | Lando Norris marca 1:45.86 y ya tiene la vuelta más rápida, pero…
A pesar de lo que pase en la Qualy, tendrá una sanción de 10 posiciones en la parrilla de salida, por lo que el resultado que consiga este sábado no será su lugar definitivo para la carrera. McLaren instaló en su monoplaza una cuarta unidad de control electrónico durante la temporada, superando las tres permitidas por el reglamento.
Q1 | 10 Minutos | Verstappen, Antonell y Russell están por terminar la vuelta, Max toma la punta con 1:45.930, seguido de Kimi y George. Los Ferrari aún no salen a la pista. Checo Pérez baja hasta el sitio 14
Es el turno de los favoritos
Q1 | 12 Minutos | Max Verstappen está teniendo un buen fin de semana y quiere consolidarlo en la Qualy, el neerlandés no está siendo más rápido que Pérez en el primer sector, pero Kimi Antonelli ha demostrado ser el más rápido y le arrebatará el primer lugar a Checo.
Checo Pérez marca el mejor tiempo
Q1 | 13 Minutos | Los pilotos ya están en la pista y Checo Pérez es el primero en buscar una vuelta rápida, marcando púrpura en el primer sector y segundo teniendo un mejor rendimiento que Bottas. El mexicano marcó todo en morado y cerró con un tiempo de 1:49.307
Q1 | 18 Minutos | Comienza la Qualy.
¿Qué pasó en las Prácticas Libres 3?
Kimi Antonelli volvió a colocarse al frente durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica. El piloto de Mercedes registró una vuelta de 1:45.990 en el circuito de Spa-Francorchamps y confirmó el rendimiento mostrado durante la jornada del viernes, por lo que llegará como uno de los candidatos a conseguir la pole position. Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en el puesto 20.
Lando Norris terminó en la segunda posición, a 0.139 segundos de Antonelli, mientras que Max Verstappen concluyó tercero, apenas nueve milésimas por detrás del piloto de McLaren. Antonelli no pudo mejorar en su última simulación de clasificación por un problema al cambiar de marcha, pero mantuvo el primer lugar; George Russell y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros puestos.
El cierre de la práctica estuvo marcado por el accidente de Hamilton, quien perdió el control de su Ferrari, salió de la pista y golpeó el muro con la parte trasera del monoplaza. El impacto provocó daños en el SF-26 y obligó a los mecánicos de la escudería italiana a trabajar contra el reloj para tener el coche disponible antes de la clasificación.
La Fórmula 1 continúa su actividad en el Circuito de Spa-Francorchamps, donde los pilotos disputan la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026, décima fecha de la temporada. Sigue en directo todos los tiempos, incidentes y resultados de la Qualy, en busca del orden de salida para la carrera del domingo.
Kimi Antonelli parte como uno de los principales candidatos a la pole position, después de marcar el mejor tiempo en la segunda y tercera sesión de entrenamientos libres. Ferrari, por su parte, trabaja contra el reloj para reparar el monoplaza de Lewis Hamilton, quien sufrió un accidente durante los minutos finales de la FP3.