Qualy GP de Bélgica 2026, en directo: Antonelli retoma el ritmo y es el más rápido

Lando Norris toma la cima

Q1 | 8 Minutos | Lando Norris marca 1:45.86 y ya tiene la vuelta más rápida, pero…

A pesar de lo que pase en la Qualy, tendrá una sanción de 10 posiciones en la parrilla de salida, por lo que el resultado que consiga este sábado no será su lugar definitivo para la carrera. McLaren instaló en su monoplaza una cuarta unidad de control electrónico durante la temporada, superando las tres permitidas por el reglamento.